Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán Salud Pública confirma que hay 25 afectados, dos de ellos ingresados con pronóstico leve

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:56 | Actualizado 15:26h. Comenta Compartir

Salud Pública continúa investigando el origen de la intoxicación en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, y los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela, según informaron este lunes fuentes de Salud Pública.

Los técnicos de Seguridad Alimentaria recogieron muestras para determinar el origen y se tomaron medidas de higiene cautelares en colaboración con el hotel. En total hay 25 afectados, dos de ellos ingresados con pronóstico leve. La Dirección del hotel reconoció que las primeras sospechas apuntan a las setas o el huevo que consumieron los afectados.

Se trata de la segunda intoxicación alimentaria en un hotel de la Región de Murcia en los últimos meses, tras el caso registrado en el Hotel Cavanna en agosto, que se saldó con 190 afectados de los que 21 requirieron ingreso hospitalario por un brote de salmonela.

Temas

San Pedro del Pinatar