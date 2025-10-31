La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona de juegos infantiles en la playa de Villananitos. AYTO.

La playa de Villananitos, en San Pedro, cuenta con dos nuevas zonas de juegos

El flamenco 'Mingo', mascota de la localidad, es el protagonista de los parques infantiles instalados en la arena

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:46

Comenta

La playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar, cuenta con dos nuevas zonas de juego infantil, una de ellas junto a la zona de El Molino y otra más cercana al puerto deportivo, con temática marinera y con el flamenco 'Mingo' como protagonista.

Estos parques, destinados a niños de 3 a 12 años, están formados por ocho elementos de juego cada uno, que combinan diversión y desarrollo psicomotor, pensados además para favorecer la sociabilidad y el entretenimiento de los más pequeños en un entorno seguro y accesible.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Turismo, Javier Castejón, visitaron ayer estas dos áreas de juego que tienen como objetivo mejorar los servicios de las playas urbanas del municipio, así como fomentar el turismo familiar, a través de la mascota de la localidad, poniendo en valor los elementos diferenciadores del paisaje local.

La inversión tiene como objetivos mejorar los servicios de los arenales y fomentar el turismo familiar

Esta actuación, que ha contado con un presupuesto de cerca de 27.500 euros, está enmarcada en las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de San Pedro del Pinatar, financiado por la Unión Europea a través de fondos 'Next Generation', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

