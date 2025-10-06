La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del interior del polideportivo previsto. Ayto San Pedro

Once millones para la rehabilitación del Casino y un nuevo polideportivo en San Pedro del Pinatar

El Ayuntamiento quiere destinar una partida de fondos europeos en la modernización del casco urbano de Lo Pagán

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:26

Comenta

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha conseguido 6,6 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios del plan EDIL, aprobados por el Ministerio de Hacienda la semana pasada. Esta subvención se invertirá en proyectos de regeneración urbana, una cantidad que se sumará a la partida que deberá aportar el Consistorio, por lo que se eleva a 11 millones de euros la cantidad disponible para ejecutar hasta 2029.

El alcalde de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, señaló este lunes que se trata de la mayor subvención captada por el Ayuntamiento en su historia y que permitirá desarrollar más de veinte actuaciones estratégicas en todo el término municipal, con un impacto directo en barrios, servicios, movilidad, espacios públicos, cultura, deporte y educación.

Destaca entre estos proyectos la transformación de barrios y zonas urbanas, como la conversión en plataforma única del casco urbano de Lo Pagán, modernizándolo y mejorando la accesibilidad, así como en el entorno del Museo Barón de Benifayó, el entorno de calle libertad y el parque Condesa Villar de Felices.

En el área de infraestructuras, destaca la creación de un pabellón polideportivo moderno y funcional, la rehabilitación del Casino Cultural como espacio polivalente o la creación de un gran parque bioclimático en un solar en desuso, con vegetación autóctona y sistemas de drenaje sostenible. Además, para crear un municipio más verde y sostenible se ampliarán los carriles bicis y vías ciclables, conectando los centros escolares del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  5. 5 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  6. 6

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  9. 9 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  10. 10 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Once millones para la rehabilitación del Casino y un nuevo polideportivo en San Pedro del Pinatar

Once millones para la rehabilitación del Casino y un nuevo polideportivo en San Pedro del Pinatar