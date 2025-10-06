Once millones para la rehabilitación del Casino y un nuevo polideportivo en San Pedro del Pinatar El Ayuntamiento quiere destinar una partida de fondos europeos en la modernización del casco urbano de Lo Pagán

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha conseguido 6,6 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios del plan EDIL, aprobados por el Ministerio de Hacienda la semana pasada. Esta subvención se invertirá en proyectos de regeneración urbana, una cantidad que se sumará a la partida que deberá aportar el Consistorio, por lo que se eleva a 11 millones de euros la cantidad disponible para ejecutar hasta 2029.

El alcalde de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, señaló este lunes que se trata de la mayor subvención captada por el Ayuntamiento en su historia y que permitirá desarrollar más de veinte actuaciones estratégicas en todo el término municipal, con un impacto directo en barrios, servicios, movilidad, espacios públicos, cultura, deporte y educación.

Destaca entre estos proyectos la transformación de barrios y zonas urbanas, como la conversión en plataforma única del casco urbano de Lo Pagán, modernizándolo y mejorando la accesibilidad, así como en el entorno del Museo Barón de Benifayó, el entorno de calle libertad y el parque Condesa Villar de Felices.

En el área de infraestructuras, destaca la creación de un pabellón polideportivo moderno y funcional, la rehabilitación del Casino Cultural como espacio polivalente o la creación de un gran parque bioclimático en un solar en desuso, con vegetación autóctona y sistemas de drenaje sostenible. Además, para crear un municipio más verde y sostenible se ampliarán los carriles bicis y vías ciclables, conectando los centros escolares del municipio.

