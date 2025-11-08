Una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán deja 30 afectados Varios de los huéspedes se han desplazado al hospital de Los Arcos con dolores abdominales, donde están siendo atendidos

Rubén García Bastida Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:54 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Sanidad investiga una intoxicación alimentaria que afecta al menos a treinta personas que se alojaban en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento. Algunos de los afectados se desplazaron con dolores abdominales al hospital de Los Arcos, donde están siendo atendidos.

Salud Pública y el servicio de Seguridad Alimentaria son los encargados de recoger las muestras que permitirán realizar el análisis de los alimentos que se sirvieron, así como del personal de cocina, con el fin de determinar si la intoxicación pudo proceder de un producto en mal estado o podría tratarse de una contaminación durante el proceso de manipulación alimentaria.

Se trata de la segunda gran intoxicación alimentaria en la Región de Murcia en los últimos meses, tras el caso registrado en el Hotel Cavana en agosto, que se saldó con 190 afectados de los que 21 requirieron ingreso hospitalario por un brote de salmonela.

En actualización La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA VERDAD+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .