Insectos y daños en el paseo marítimo indignan a los vecinos de El Mojón El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar asegura que se hace un esfuerzo en mantenimiento, pero los residentes de esta pedanía aseguran sentirse olvidados

Alexia Salas Sábado, 25 de octubre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Los problemas que sufren los vecinos de El Mojón se repiten y, con ellos, vuelve la indignación. Con cada episodio de lluvias, la ola de barro cubre de nuevo la localidad costera. Aunque en la última dana no ha llegado tanto caudal como en temporales anteriores, durante los días posteriores a las lluvias, los residentes se quejan de la costra de lodo que ha quedado impregnada en las calles y paseos.

En esta ocasión, los vecinos denuncian además una plaga de insectos, roedores y culebras, que hace difícil no solo pasear por el exterior, sino también permanecer en las casas. La humedad que brota del canal perimetral y de las zonas de estancamiento de agua ha provocado una nube de mosquitos que se han cebado con varios vecinos en forma de picaduras. «Nos pasan por la cabeza como aviones», cuenta Soledad Palacios, de la plataforma vecinal Stop Inundaciones. Las principales quejas proceden de los residentes de la parte alta, el entorno del jardín de los pinos y el paseo marítimo.

«Las siete plagas al tiempo»

Las tapas levantadas del alcantarillado después de las lluvias han facilitado la salida de roedores e incluso culebras«Se ha limpiado el canal, pero tenemos un problema con las casas cerradas tras el verano», asegura el concejal responsable

Las tapas levantadas del alcantarillado por el desbordamiento de las redes subterráneas, han llevado a la superficie roedores que corren por el paseo, entran a los jardines y suben por las palmeras a comer los dátiles. Incluso algunos vecinos han visto cómo entran culebras en sus casas por los patios y las tuberías de evacuación de aguas pluviales. Con el calor, aseguran que han vuelto con fuerza las cucarachas dentro de las viviendas. «Nos han caído las siete plagas al tiempo», afirma una vecina. El concejal de Urbanismo, Disciplina, Servicios Industriales, Accesibilidad, Salud Pública, Juventud, Innovación y Digitalización, Valentín Henarejos, asegura que el camión de fumigación lleva toda la semana actuando por el municipio, especialmente en zonas sensibles como El Mojón, donde la presencia del canal favorece la retención de humedad. «Se ha limpiado el canal, pero tenemos un problema con las casas cerradas tras el verano, porque el agua se ha quedado retenida en piscinas hinchables, platos de macetas y canaletas y no podemos actuar en una propiedad privada», explica el primer teniente de alcalde.

Farolas rotas

Por otro lado, los vecinos señalan los desperfectos que persisten desde hace meses, como bancos deteriorados, farolas rotas, desperfectos en el mirador de madera y falta de poda en los jardines, donde algunos arbustos invaden el paso. Reclaman el área lúdicodeportiva que prometió el Ayuntamiento hace dos años y el derribo del antiguo saladar, convertido en un foco de basura, roedores y malos olores. Sobre el mal estado del mobiliario urbano, la concejala de Servicios Públicos, Atención al Ciudadano, Mantenimiento Urbano, Barrios, Pedanías y Contratos Urbanos, María Carmen Egea, asegura que «se ha hecho un esfuerzo en limpieza después de las lluvias y se está enfocando el trabajo hacia el mantenimiento urbano». «Las brigadas forestales de la Comunidad se ocuparon de hacer la primera limpieza, pero aún queda esa costra de barro que tienen que quitar las barredoras». Y afirma que ya ha ordenado el ajuste de las tapas de alcantarillado.

Sobre el parque deportivo, Egea explica que siguen «un orden de prioridades»; y anuncia que los elementos deportivos están ya comprados en el almacén municipal y se instalarán en noviembre. Tiene previsto, además, sustituir el pavimento de un área lúdica en El Mojón, como la que se cambió en la que se encuentra junto al chiringuito.