Un camión de la basura en San Pedro del Pinatar. A. S.

La digitalización del servicio de residuos de San Pedro del Pinatar permitirá gestionarlo «en tiempo real»

El sistema recopila y organiza datos relativos a las rutas de recogida, partes de trabajo, registro y georreferenciación de contenedores

LA VERDAD

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:25

La empresa STV Gestión, concesionaria de la recogida de basuras, ha implantado un sistema informático integral «que permite conocer y gestionar en tiempo real el funcionamiento del servicio, garantizar la trazabilidad de los residuos y reforzar la transparencia». La concejal de Mantenimiento Urbano, Mayca Egea, la directora de Calidad y Medio Ambiente de STV, Lidia Serrano, y el director de TIC de la empresa, Antonio Navarro, presentaron esta semana esta nueva herramienta.

El sistema recopila y organiza datos relativos a las rutas de recogida, partes de trabajo, registro y georreferenciación de contenedores, pesajes en gestores autorizados, así como las incidencias detectadas durante los turnos de trabajo y los informes mensuales y semestrales elaborados por la jefatura del servicio.

A través de un portal de gestión digital, el Ayuntamiento dispone de toda la información en una única plataforma, desarrollada con tecnología externa y adaptada por el servicio informático de STV Gestión a las necesidades específicas de San Pedro del Pinatar.

El sistema permite la incorporación en tiempo casi real de los albaranes de pesaje de los residuos depositados en gestores autorizados, lo que garantiza la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

