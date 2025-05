Una concejal del PP y otra del PSOE presentan su dimisión en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Alexia Salas Lunes, 19 de mayo 2025, 19:07 Comenta Compartir

El virus de las dimisiones sigue haciendo estragos en la Corporación pinatarense. Dos concejales más se suman a las cuatro dimisiones registradas ya en esta legislatura en la Corporación. La concejal de Policía, Interior y Personal (PP), María José Escudero, ha comunicado su dimisión, al mismo tiempo que la edil del PSOE Cristina Martínez.

Tras la renuncia de la exalcaldesa, Ángela Gaona, hace un año -sólo 10 meses después de coger el bastón de mando-, se han sumado las dimisiones de una concejal de Vox, Dolores Martínez; el presidente y edil de la Agrupación Independiente, Sebastián Mateo, y su compañera Noelia Cano. Cuatro salidas de sus respectivos grupos, aunque en los caso de Martínez y de Cano no de la Corporación, ya que se han quedado como concejales no adscritas.

Tanto la concejal del PP como la del PSOE se retiran de la política, según han comunicado a sus respectivos grupos. La edil socialista Cristina Martínez se traslada a vivir a Galicia por motivos personales, por lo que su silla la ocupará su compañero en la lista Alejandro Mañogil.

También se retira la edil del PP, María José Escudero, por «desgaste de tanto volumen de trabajo», según ha afirmado a este periódico. «Mi forma de ser no es política, gestionar todo esto no es fácil y no es para mí», asegura. A pesar de que Escudero se ocupaba de gestionar el servicio de la Policía local, cuyas tensiones con la exalcaldesa motivaron su dimisión, la concejal asegura que ha mantenido una relación positiva con los agentes.

Su dimisión se produce a los dos días de celebrarse el Congreso local del PP, en el que el alcalde, Pedro Javier Sánchez, fue elegido presidente del partido, y Valentín Sánchez sucede a Gaona en la Secretaría General. Todos los concejales del PP integran ya la Junta Directiva, pero no el nuevo Comité Ejecutivo, en el que el alcalde ha querido «dar cabida a nuevos militantes, empresarios y personas que han estado toda la vida respaldando el partido». Sánchez, quien sucede a Visitación Martínez en la presidencia local, quiere «abrir una nueva etapa y construir sobre mis predecesores».