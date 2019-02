Buscan a un atracador que se llevó 12.000 euros de un banco a punta de pistola ALEXIA SALAS Martes, 26 febrero 2019, 09:12

A media mañana y en una sucursal bancaria situada en plena avenida de la Romería de la Virgen del Carmen, la principal de la localidad costera de Lo Pagán, un individuo entró ayer a punta de pistola, amenazó a la única empleada que se encontraba en la oficina y se llevó 12.000 euros en metálico.

La Policía Local recibió el aviso pasadas las once de la mañana, una vez que el asaltante se había marchado con el dinero tras intimidar a la cajera. Como no había clientes en ese momento, la empleada fue la única víctima del atracador, aunque no sufrió más que un susto.

Con capucha y gafas

Según la descripción que dio del asaltante, se trata de un hombre con la cabeza cubierta por una capucha y gafas de sol. La cajera no percibió acento extranjero alguno en el desconocido, por lo que la Guardia Civil busca a un hombre de nacionalidad española, que posiblemente actuó solo, ya que no se le vio marcharse con nadie.

Nada más conocer el atraco, los agentes de la Policía Local y de la Benemérita desplegaron una intensa búsqueda por los alrededores, aunque no se pudo dar con el paradero del atracador. Al cierre de esta edición aún no se había producido ningún arresto.