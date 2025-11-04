Aprueban la contratación de los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la desaladora de San Pedro del Pinatar hasta 2028 La actuación tiene por objeto garantizar la adecuada explotación de esta infraestructura estratégica y asegurar el suministro de agua potable de calidad en su zona de influencia

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar durante el periodo 2026-2028. El valor estimado del contrato asciende a 44,91 millones de euros, de acuerdo con la Ley de Contratos de Sector Público (LCSP), lo que determina la competencia del Consejo de Ministros para su aprobación conforme al artículo 324.1 a) de la citada norma.

La actuación tiene por objeto garantizar la adecuada explotación de esta infraestructura estratégica, asegurando el suministro de agua potable de calidad en su zona de influencia y reforzando la seguridad hídrica en el ámbito de actuación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

El pliego de prescripciones técnicas particulares aprobado el 10 de octubre de 2025 establece las condiciones de prestación del servicio, con un presupuesto previsto de 25,87 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. Los trabajos abarcarán todas las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la planta tanto automáticas como manuales, incluyendo el control de calidad del agua, la operación de los equipos e instalaciones y el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, normativo y metrológico, así como las labores de conservación, limpieza general y jardinería.

Las instalaciones comprendidas en el contrato incluyen el sistema completo, desde la captación de agua del mar hasta la entrega del agua producto en los depósitos de las MCT, incorporando las obras civiles, equipos mecánicos, eléctricos, de control e instrumentalización necesarios para su correcto funcionamiento.