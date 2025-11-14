La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La bióloga Visitación López revisa peces de talla mínima. FIRMA

Aluvión de doradas y de solidaridad en Lo Pagán tras cinco años de escasez

La Cofradía de Pescadores dona a Cáritas 300 kilos de mojarra incautados en la lonja por no alcanzar la talla mínima autorizada

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

Hacía al menos cinco años que la racha de noviembre no daba una alegría a los pescadores del Mar Menor. Así llama el gremio de ... la laguna a la ola de pescado que llega con los primeros temporales de otoño. Tras una larga escasez, la borrasca del último fin de semana removió las aguas de la laguna y llenó las redes de doradas. En los primeros diez días del mes, la lonja de Lo Pagán recibió 26.636,33 kilos de pescado, sobre todo doradas y raspallones, lo que duplica las cifras de octubre y supera ampliamente las de los dos años anteriores. La mejora en las capturas coincide con el temporal de viento de días atrás, que favoreció también la actividad pesquera.

