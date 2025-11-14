Aluvión de doradas y de solidaridad en Lo Pagán tras cinco años de escasez

Hacía al menos cinco años que la racha de noviembre no daba una alegría a los pescadores del Mar Menor. Así llama el gremio de ... la laguna a la ola de pescado que llega con los primeros temporales de otoño. Tras una larga escasez, la borrasca del último fin de semana removió las aguas de la laguna y llenó las redes de doradas. En los primeros diez días del mes, la lonja de Lo Pagán recibió 26.636,33 kilos de pescado, sobre todo doradas y raspallones, lo que duplica las cifras de octubre y supera ampliamente las de los dos años anteriores. La mejora en las capturas coincide con el temporal de viento de días atrás, que favoreció también la actividad pesquera.

Crisis en el Mar Menor

Según datos aportados por la Cofradía, noviembre podría cerrar con cifras superiores a las del año 2020, cuando se subastaron 36.433 kilos. Es la última gran racha registrada. La crisis del sector ha sido especialmente dura en los últimos años. En noviembre de 2022 apenas se alcanzaron los 20.444 kilos, mientras que en 2023 la cifra cayó hasta los 8.746, según datos publicados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Esta situación llevó a varios armadores de la laguna marmenorense a abandonar la actividad, poner en venta sus embarcaciones y buscar alternativas laborales en tierra firme.

La esperanza de los pescadores se centra ahora en que el temporal previsto para este fin de semana mantenga la tendencia. De confirmarse, la lonja podría volver a llenarse de cajas y actividad, en una imagen que no se veía desde hace años.

Para familias necesitadas

La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, que agrupa a los profesionales de toda la laguna, confirmó este viernes la detección de 300 kilos de mojarra en la subasta que no alcanzaban la talla mínima autorizada. Al no poder devolverlos al mar, decidieron entregarlos a Cáritas para su distribución entre familias necesitadas.

A preguntas de LA VERDAD, Visitación López, bióloga de la Cofradía, explicó que este pescado «llega mezclado con las capturas de raspallón y sargo, y una vez en la lonja ya no se puede devolver al mar; así que se dona a la organización solidaria».