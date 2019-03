La alcaldesa asegura que «no hay contaminación»

La alcaldesa, Visitación Martínez, asegura que «no hay contaminación. Si fuera así la Comunidad Autónoma no le habría dado la autorización ambiental» a la fábrica. La regidora afirma que no recuerda con exactitud la cifra que tiene que pagar a los vecinos afectados, pero sí enumera las medidas que ha puesto la industria de asfaltos en los últimos años «como un sistema de lavado de gases, captadores de vapores, filtros especiales, acondicionamiento de turbinas y generadores de ozono», aunque lamenta que «la sentencia dice que no han sido efectivos».

Con el sistema de oxidación térmica instalado, según la alcaldesa, «iremos al Juzgado a decir que el Ayuntamiento ya lo ha hecho todo» con el fin de que el juez levante la condena que le obliga a indemnizar con 500 euros mensuales a cada familia. Sobre la orden que obliga a costear con fondos públicos la indemnización a los damnificados de una empresa privada, Martínez asegura que reclamará a la empresa Asfaltos del Sureste el pago de los más de 400.000 euros a las arcas municipales. «No lo hemos hecho hasta ahora, que la sentencia ya es firme», asevera la alcaldesa. Cree que «la situación ha cambiado, porque cuando había manifestaciones es que había olores por todos sitios».

Sobre el aire viciado que molestan a la zona oeste del municipio, Martínez comenta: «Yo qué sé si hay olores. En la actualidad no pasa con independencia de que haya algún problema puntual». Reconoce que «no me he reunido con los vecinos, salvo al inicio de la vía judicial en alguna ocasión». Niega que el Ayuntamiento haya protegido a la empresa: «Hacerle inspecciones quincenales durante 8 años no es protegerla».