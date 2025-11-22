San Javier da un paso más en la atención a sus mayores El proyecto 'Envejecimiento 2.0' se revela como una propuesta innovadora y pionera en defensa del envejecimiento activo entre los mayores del municipio

El proyecto 'Envejecimiento 2.0' ha supuesto un salto cualitativo en el compromiso que el Ayuntamiento de San Javier mantiene con su población mayor. «Cada vez son más las personas que alcanzan edades avanzadas con buena salud, con ganas de seguir aprendiendo, participando y aportando a la sociedad», manifiesta María del Mar Pérez, concejala de Derechos Sociales y Familia quien reitera la importancia de «promover el envejecimiento activo de nuestros mayores y mantener e impulsar la red de apoyo que ya hemos conseguido crear en torno a las personas mayores en nuestro municipio».

Estos han sido los objetivos principales del proyecto 'Envejecimiento 2.0', que viene a continuar el anterior denominado 'Envejecimiento 360', y que ya supuso un novedoso impulso en la mirada de la Administración hacia la población mayor. Con este nuevo proyecto, que se ha desarrollado a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea-'Next Generation EU', no solo se ha realizado un amplio programa de actuaciones a través de los centros de mayores y espacios públicos, sino que se ha trabajado en profundidad en temas como la salud, física y emocional, en la participación social y en la sensibilización ciudadana en materias como el edadismo.

La campaña contra el edadismo ha pretendido combatir los prejuicios que se asocian a la vejez de las personas mayores generando una discriminación por edad. La campaña ha promovido una mirada de respeto, reconocimiento y de empoderamiento de las personas mayores y lo ha hecho de manera gráfica y divertida de la mano de Elisabeth Justicia y su personaje Dominga habla sola, con la que se ha convertido es un referente nacional en comunicación y activismo social contra el edadismo. Elisabeth y Dominga estuvieron en San Javier, con encuentros y charlas por todo el municipio, quien además ha elaborado tres viñetas exclusivas de Dominga para San Javier, después de varias sesiones con un grupo de trabajo formado por personas mayores locales.

El proyecto 'Envejecimiento 2.0', que ha desarrollado íntegramente la concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de San Javier, ha permito dar un paso más y seguir innovando en la atención a los mayores y poner en marcha proyectos pioneros incluso a nivel nacional como el diagnostico sobre el estado físico, emocional y social de la población mayor de 60 años que ha permitido medir y evaluar distintos parámetros a un total de 505 personas. El estudio se realizó con la colaboración del grupo de investigación Movement Sciences and Sport, de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU, que permitirá incorporar nuevas acciones para mejorar la calidad de vida de este perfil de población.

Combatir la soledad y tejer una red de apoyo es el objetivo de estas acciones centradas en los centros de mayores del municipio con programas de dinamización y fortalecimiento de lazos comunitarios, con una jornada de convivencia y la celebración del día de las personas mayores con la ya tradicional verbena de San Blas, cuyo finalidad siempre es fomentar el bienestar integral y hacer a los mayores protagonistas y agentes activos en la toma de decisiones decisiones sobre cómo llevar a la acción sus deseos e inquietudes.

En esta línea de visibilizar y reconocer a los mayores, se organizó la I Gala del Mayor de San Javier en el Teatro de Invierno. En ella se premió a instituciones y personas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en el municipio.

Para la concejala, María del Mar Pérez, el proyecto 'Envejecimiento 2.0' ha demostrado que «el envejecimiento puede y debe abordarse desde una perspectiva positiva, participativa y comunitaria. Frente a los discursos que asocian la vejez con pérdida o dependencia, este programa ha puesto en valor la capacidad de las personas mayores para aprender, liderar y contribuir. Porque envejecer no es detenerse, sino reinventarse y hacerlo juntos es, sin duda, la mejor forma de seguir creciendo como comunidad».

