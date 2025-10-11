'Reciclando ideas, Plantando futuro' El proyecto busca dar un paso al frente para hacer del municipio de San Javier un entorno más verde, amable y accesible, que apuesta por la integración social y la participación activa de los ciudadanos

El proyecto 'Reciclando ideas, Plantando futuro', surge del compromiso de San Javier con la ciudadanía. Esta iniciativa pretende dar un paso más, en la transformación del municipio, en un entorno más verde, amable, en donde se apuesta por la integración social y la participación activa de la comunidad, situando a las personas en el centro de la acción.

Gracias a la subvención de la Agenda 2030, que San Javier recibe por segunda vez y que permite financiar la Agenda Urbana San Javier 2030, se ha podido reforzar los trabajos que ya se venían haciendo en áreas clave como la renaturalización urbana y la dinamización de parques municipales, con actividades para cada grupo de edad y actividades intergeneracionales. Si bien, el núcleo del programa se basa en un nuevo Plan de Renaturalización Urbana que contempla la mejora y ampliación de zonas verdes cuyo objetivo es potenciar la reducción del efecto 'isla de calor', entre otras acciones, también incorpora otra dimensión social bajo el lema 'Creciendo juntos: Integración Social en Espacios Verdes'.

Esta dimensión más social del programa tiene como objetivo promover que los parques y jardines no sean simples zonas de paso, sino espacios de convivencia, ocio y bienestar, y escenarios de actividades recreativas y educativas. Ejemplo de ello es la realización de manera regular de eventos dirigidos a distintos sectores de la población como es para la infancia 'En tu parque o en el mío', para adolescentes 'Parkeando', para mayores 'Red de Puntos de Encuentro de Personas Mayores' y 'Actividades Intergeneracionales', que se celebran de manera itinerante en distintos parques y zonas verdes de todo el municipio.

En esta línea es de destacar la realización de dos eventos multitudinarios celebrados recientemente, como fue la creación y puesta en marcha por primera vez del stand itinerante de las actividades en parques y la mascota del proyecto, 'Tobías Alasuelta', el protagonista del cuento 'El sueño de Tobías Alasuelta'. En este caso, después de la teatralización del texto, la nueva mascota apareció para sorpresa de todos en una tarde en la que el público familiar llenó el Parque Almansa. El cuento, obra de Elena Maroto y Mar Vilar, está basado en San Javier y el Ayuntamiento lo utilizará para regalarlo a cada recién nacido del municipio. La presentación tuvo lugar en el marco de la iniciativa 'En tu parque o en el mío', de mejora, creación y fomento de los parques infantiles, que se lleva celebrando en el municipio desde hace 10 años con una cita mensual en los parques del municipio.

'La Verbena de San Blas' ha sido el otro gran evento reciente, destinado a la población de más edad y celebrada con motivo del Día de las Personas Mayores. Precisamente como fruto de anteriores acciones participativas y dentro del proyecto Agenda 2030, en el mismo acto se inauguraron los aseos accesibles con los que se ha dotado el parque y zona verde de San Blas, dando respuesta a lo que fue una de las principales propuestas de los mayores. 'La Verbena de San Blas', congregó a cientos de personas mayores habituales del programa 'Red de Puntos de Encuentro de Personas Mayores', que se celebra desde hace cuatro años, de manera itinerante por los parques del municipio.

El proyecto 'Reciclando ideas, Plantando futuro', surgió del proceso participativo abierto con motivo de la elaboración de la Agenda Urbana, en el que la población expresó la necesidad de contar con más espacios verdes, cuidados y accesibles. Todos los participantes coincidieron en la importancia de renaturalizar el entorno urbano tanto por los beneficios ambientales como por las oportunidades de convivencia que ofrecen.