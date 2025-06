El PSRM investiga las denuncias cruzadas entre la ex secretaria general de San Javier y el portavoz

Concejales socialistas y miembros de la Ejecutiva local -extinta- del PSOE han desfilado esta semana por la sede del partido regional, en la calle Princesa ... de Murcia, a cuenta de las denuncias cruzadas entre el grupo municipal y la ex secretaria general, Isabel García Bureta. Un abogado, nombrado por el PSRM para instruir el expediente administrativo, ha tomado declaración a los convocados a raíz de una denuncia formulada por la líder dimitida de la agrupación local contra el portavoz municipal, Pedro Górriz, por lo que consideró «un comportamiento de obstruccionismo», según informan desde el PSRM.

«Incumplimiento de estatus»

En concreto, García Bureta expuso en la denuncia «incumplimiento de estatus y actitud machista». «Me acusa de comportamiento machista, cuando yo he servido a Rosa Peñalver y a Laura Gil», discrepa el portavoz. Górriz cree que «ella interpretó que no reconocer su autoridad es un comportamiento machista, pero la realidad es que no reconozco a esa Ejecutiva ni a la secretaria general porque no fue legal». Insiste en que «trufaron la asamblea con el beneplácito de Madrid y de Santos Cerdán (recién dimitido como secretario de Organización del PSOE), que firmó un censo inflado». Górriz dimitió como secretario general en enero de 2024. Górriz se plantea llevar al juez lo que consideró «un censo con militantes zombis, afiliados pocos días antes de votar». Asegura que la que fue elegida secretaria general no era afiliada dos meses antes, cuando él dimitió del cargo orgánico del partido.

«Como el partido no dé marcha atrás, lo va a tener que demostrar un juez», advierte. Estas acusaciones también son objeto de investigación por parte del PSRM, que considera que «estas manifestaciones ponen en duda la limpieza de los procesos internos, sin que exista resolución alguna que lo acredite». Por otro lado, consta además la denuncia hacia los concejales de «no cumplir con las obligaciones estatutarias de dar traslado a la Ejecutiva de documentación, contraseñas y enseres de la ejecutiva saliente». El PSRM se propone aclarar también «la posible utilización del dinero obrante en las cuentas oficiales del partido sin tener autorización para el uso de esos fondos». El portavoz espera que se archive el expediente abierto por las acusaciones de García Bureta.

Recurso al comité de ética

De momento, las dos denuncias siguen cauces diferentes. La de Górriz sobre la 'limpieza' de la elección interna fue desestimada en el órgano federal, tras lo cual los concejales de San Javier recurrieron al Comité de Ética, que aún está pendiente de valorarlo. La denuncia de la ex secretaria general sigue su curso en el expediente disciplinario abierto en el partido regional. Tras escuchar a todas las partes, el instructor decidirá archivar la denuncia o imponer una sanción al portavoz.