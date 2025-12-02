Los Presupuestos de San Javier impulsan nuevos parques y la renovación del tramo norte del paseo marítimo

Aprobar los presupuestos municipales para 2026 fue este martes un paseo para el gobierno del PP en San Javier. Con la mitad de los diez ... concejales de la oposición ausentes, el alcalde, José Miguel Luengo, dio vía libre a sus cuentas para el próximo año por 68.716.305,71 euros. Lo hizo en el debate municipal más trascendente del año, mediante un pleno extraordinario, que son los únicos que no tienen remuneración para los miembros de la corporación municipal.

Los dos ediles del Grupo Pleamar ya habían anunciado su inasistencia, por considerar «imposible el ejercicio de la oposición con poco más de una semana para estudiar y desgranar en profundidad un documento de esta envergadura». «No ha habido diálogo ni búsqueda real de consenso y no vamos a validar una forma de gobernar basada en el rodillo», criticaron. El portavoz de Podemos, Matías Cantabella, excusó su asistencia por una prueba médica inaplazable. Y tampoco estuvieron presentes el portavoz del PSOE, Pedro Górriz, y la concejal de Vox Adriana Pérez.

En menos de dos horas, el presupuesto de 2026 recibió los 11 votos del PP frente a los tres 'noes' del PSOE y los dos de Vox. «Son unos presupuestos transformadores, que llegan a todas las pedanías para crear infraestructuras y mejorar el municipio, como con los 3 millones de euros destinados en dos años a reasfaltado de calles», señaló el alcalde.

Las inversiones previstas aumentan un 46% hasta los 9,1 millones de euros, impulsadas por los fondos europeos EDIL. San Javier obtuvo más de 11 millones de euros, lo que permitirá financiar el Centro Cultural Aeronáutico en La Ribera (1,2 millones), el nuevo pabellón deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte (423.468 euros), el nuevo bus urbano de San Javier (1,1 millones) y el carril bici entre el centro comercial Dos Mares y la Ciudad del Aire (la mitad de los 285.827 euros), entre otros proyectos. Tras la compra del local en la avenida Sandoval de La Ribera, se prevé una inversión de 640.000 euros para convertirlo en el centro de Servicios Sociales.

Destaca en las previsiones la inversión de cerca de un millón de euros para crear nuevos parques y modernizar el tramo norte del paseo marítimo de La Ribera. El más costoso, con 400.000 euros, será el Skate Park de La Ribera, entre las calles Cabo Tortosa y Cabo de Gata, junto a la pista de ciclismo 'pumptrack'. Se añade la elaboración del proyecto del Parque de las Misiones (20.000 euros) y, como novedad, el Parque Sensorial (80.000 euros) en la calle San Rubén para personas con movilidad reducida.

En 2026 se culminarán las obras de urbanización del último tramo del polígono de Los Urreas, por 2,6 millones de euros, de los que el Ayuntamiento tendrá que aportar 150.000 euros y, el resto, los 75 propietarios de las naves industriales. La última intervención consolidará este espacio industrial de 109.266 metros cuadrados.

El Consistorio también plantea el proyecto para climatizar la piscina exterior (20.000 euros), la rehabilitación del Conservatorio (200.000 euros) y el centro Príncipe de Asturias de La Ribera (20.000 euros). Y el polideportivo de La Manga (85.000 euros) y el de San Javier (80.000 euros) mejorarán el próximo año.

La institución prevé, asimismo, aumentar la plantilla de 501 trabajadores con 21 nuevos policías y los 24 procesos selectivos abiertos para 108 vacantes. El concejal de Hacienda, Héctor Verdú, destacó «la reducción del 32%, unos 220.000 euros menos, en intereses financieros por la bajada del euríbor y la refinanciación de los préstamos». Para afrontar el 60% de las inversiones, el Consistorio asumirá préstamos por 3.329.745 euros, lo cual deja el nivel de endeudamiento al 37%, «muy por debajo del 75% legal permitido», según el edil.

Contratos y subvenciones

La portavoz de Vox, Pilar Vílchez, criticó que «el aumento del presupuesto no se traduce en mejora de servicios y prioriza el gasto corriente y la recaudación a los vecinos». Asimismo, censuró el gasto de 90.000 euros en el Festival Aéreo «sin hacer un concurso público» y «el desequilibrio entre los 50.000 euros del Hot Rally a una asociación de otro municipio y las subvenciones de menos de 2.000 euros a Fundamif o Aidemar».

La concejal del PSOE Aurora Izquierdo señaló «los 29 millones de euros en contratos de servicios, hasta ahora con experiencias nefastas y sin mecanismos de control de eficiencia». Y echó en falta «fondos para rehabilitación de viviendas y para eficiencia energética». Sobre su crítica a «los dos millones en horas extra», Luengo respondió que incluyen las pagas de productividad, las horas RED de la Policía, los planes de pensiones, las gratificaciones y las horas extra.