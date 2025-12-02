La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las sillas de los dos concejales de Pleamar, vacías, este martes durante el Pleno extraordinario. A. S.

Los Presupuestos de San Javier impulsan nuevos parques y la renovación del tramo norte del paseo marítimo

El PP aprueba las cuentas de 2026 con la mitad de los ediles de la oposición ausentes y una subida del 46% en las inversiones por los fondos europeos

Alexia Salas

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:45

Aprobar los presupuestos municipales para 2026 fue este martes un paseo para el gobierno del PP en San Javier. Con la mitad de los diez ... concejales de la oposición ausentes, el alcalde, José Miguel Luengo, dio vía libre a sus cuentas para el próximo año por 68.716.305,71 euros. Lo hizo en el debate municipal más trascendente del año, mediante un pleno extraordinario, que son los únicos que no tienen remuneración para los miembros de la corporación municipal.

