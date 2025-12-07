El paseo marítimo de 2,2 kilómetros en Playa Chica de La Manga estará listo en abril

La Manga ganará un nuevo tramo de paseo marítimo de cara al Mar Menor antes de la próxima Semana Santa. Es uno de los trayectos ... más despejados a la vista, pero también donde la tierra se estrangula hasta casi su mínima expresión de anchura en la lengua de arena. Esta irregularidad geográfica, a la vez singular y compleja, ha dificultado dotar a este enclave turístico de un paseo continuo, sobre todo debido a la ocupación del terreno por las construcciones, tanto residenciales como industriales.

Las obras para la nueva zona peatonal de Playa Chica acaban de comenzar y, según las previsiones municipales, estará terminada en cuatro meses. Una acera de dos metros de ancho –en algunos puntos más estrechos será de 1,80 metros– unirá el entorno de El Estacio con el restaurante La Escuela de Peter. Los peatones tenían que recorrer este trayecto por el arcén o, en ocasiones, por la vegetación –escasa, pero en teoría protegida– del perímetro playero. El Ayuntamiento recibió autorización de Costas para ocupar algunos puntos del paseo que invadirán el Dominio Público Marítimo Terrestre –en concreto 418 metros cuadrados repartidos en cuatro puntos–, con la condición de transplantar algunas especies vegetales protegidas o de especial interés, como el limonium cossonianum, el taray o tamarix canariensis, la esparraguera o el phoenix dactylifera. En los entornos con más vegetación, se ha desplazado el trazado de la acera para evitar la invasión del espacio natural.

El proyecto incluirá una zona de aparcamiento junto al campo de fútbol y el acceso a la urbanización Seychelles. «Era una petición reiterada por los vecinos, las asociaciones y los hosteleros de La Manga, que por fin tendrá este tramo de paseo marítimo, que permite recorrer a pie de forma segura todo el tramo al norte de El Estacio», explica el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez Torrecillas. Las obras cuentan con un presupuesto de 637.502,75 euros, financiados con los fondos del Plan de Recuperación (PRTR) del Estado.

Si los vecinos o turistas eligen pasear por Playa Chica, una vez finalizada la obra encontrarán un pavimento de adoquines drenantes, con sistemas de infiltración de agua de lluvia, bordillo de hormigón y señalización horizontal y vertical. Está previsto crear a lo largo de los más de dos kilómetros de paseo, tres puntos de descanso e interpretación paisajística, con carteles informativos sobre la flora y la fauna del entorno, además de un banco para reposo de los viandantes. En algunos tramos se instalarán barandillas de madera para mayor seguridad frente a la calzada de vehículos.

Según el edil, «queda por enlazar los tramos de paseo discontinuo en el lado mediterráneo para que se pueda pasear sin interrupciones de forma segura». El nuevo tramo de paseo de Playa Chica es el mayor proyecto para construir paseos marítimo en La Manga de los últimos años.