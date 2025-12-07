La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajan en las obras del paseo marítimo en Playa Chica de La Manga. A. Salas

El paseo marítimo de 2,2 kilómetros en Playa Chica de La Manga estará listo en abril

El Ayuntamiento de San Javier inicia las obras para enlazar con una vía peatonal el entorno del Estacio con la Escuela de Peter

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

La Manga ganará un nuevo tramo de paseo marítimo de cara al Mar Menor antes de la próxima Semana Santa. Es uno de los trayectos ... más despejados a la vista, pero también donde la tierra se estrangula hasta casi su mínima expresión de anchura en la lengua de arena. Esta irregularidad geográfica, a la vez singular y compleja, ha dificultado dotar a este enclave turístico de un paseo continuo, sobre todo debido a la ocupación del terreno por las construcciones, tanto residenciales como industriales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  8. 8

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  9. 9

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  10. 10

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El paseo marítimo de 2,2 kilómetros en Playa Chica de La Manga estará listo en abril

El paseo marítimo de 2,2 kilómetros en Playa Chica de La Manga estará listo en abril