Pacto por el Mar Menor pide no autorizar más casas en La Manga y mejorar los servicios

«Los beneficios de la construcción en La Manga se lo llevan unos pocos, pero las cargas para dotarla de más infraestructuras y servicios, ... debido a la saturación de viviendas, las tenemos que financiar el resto de los murcianos y de los españoles», asegura el portavoz del Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán. El representante del Pacto reclama al Ayuntamiento que «antes de invertir más dinero público en estudios para la ampliación urbanística de La Manga, donde solo queda algo de espacio en la zona norte, debería plantearse la recalificación de terrenos para dotarla de los servicios que no tiene, o bien preservar como zona protegida el poco espacio dunar que le queda».

Desde la plataforma ciudadana advierte de «las graves consecuencia que traerá seguir dando licencias, tanto a los que pasen el verano, como a los residentes». «Taparse los ojos diciendo que no tienen dinero para indemnizar a los propietarios de los solares será un desastre para todos», afirma Pagán. El portavoz plantea al Ayuntamiento que «proteja con sus equipos jurídicos las zonas naturales por la vegetación autóctona y las pocas dunas que quedan». «Debe plantear indemnizar a los propietarios, con medios municipales y estatales», afirma.

El representante del Pacto recuerda que «el Ayuntamiento de San Javier no quiere reconocer que permitió que en La Manga todo el suelo fuera urbano, y las licencias son una fuente económica importante». Sobre el estudio que ha encargado el Gobierno local para elaborar un plan de infraestructuras y comunicaciones de La Manga, por más de 50.000 euros, el Pacto cree que es «una forma de justificar las licencias de construcción de más viviendas en la zona norte».

Señala que «ya son insuficientes las infraestructuras que hay ahora en La Manga, lo que provoca obstrucciones en las redes de saneamiento cada verano, deficiencias en el suministro de agua, cortes de electricidad y colapsos de tráfico».

Ante esta situación, advierte de que «si el Ayuntamiento quiere seguir construyendo viviendas, debe pensar cómo dotar a La Manga de los servicios necesarios». Para garantizar un nivel de vida aceptable para los residentes, tanto temporales como permanente, señala la necesidad de «hacer una red de saneamiento nueva u otra secundaria para garantizar la evacuación de aguas residuales sin perjuicio para el entorno». Ve necesario «mejorar la comunicaciones, con un aparcamiento disuasorio a la entrada y un servicio de transporte público para evitar situaciones como las que impiden a las ambulancias o a los bomberos circular en verano».