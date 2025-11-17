La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de bras de construcción de bloques de viviendas en la zona norte de La Manga. LV

Pacto por el Mar Menor pide no autorizar más casas en La Manga y mejorar los servicios

«Seguir dando licencias para más viviendas traerá graves consecuencias», advierten al Ayuntamiento de San Javier

Alexia Salas

Alexia Salas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

«Los beneficios de la construcción en La Manga se lo llevan unos pocos, pero las cargas para dotarla de más infraestructuras y servicios, ... debido a la saturación de viviendas, las tenemos que financiar el resto de los murcianos y de los españoles», asegura el portavoz del Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán. El representante del Pacto reclama al Ayuntamiento que «antes de invertir más dinero público en estudios para la ampliación urbanística de La Manga, donde solo queda algo de espacio en la zona norte, debería plantearse la recalificación de terrenos para dotarla de los servicios que no tiene, o bien preservar como zona protegida el poco espacio dunar que le queda».

