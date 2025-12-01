La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada de la nueva comisaría, aún en obras, de Policía Local en La Manga de San Javier. PEDRO MARTINEZ / AGM

La nueva comisaría de La Manga y más agentes evitarán vacíos entre turnos

Más de 720 aspirantes se examinan el próximo 13 de diciembre para las 21 plazas convocadas para policía local

Alexia Salas

Alexia Salas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:47

Comenta

La Manga de San Javier dejará atrás al fin el 'agujero negro' en la vigilancia que padece hasta ahora. La apertura de la nueva comisaría, ... prevista el 15 de diciembre, y la incorporación en 2026 de los nuevos agentes, acabará con los vacíos de presencia policial que se producen con cada cambio de turno.

