La nueva comisaría de La Manga y más agentes evitarán vacíos entre turnos

La Manga de San Javier dejará atrás al fin el 'agujero negro' en la vigilancia que padece hasta ahora. La apertura de la nueva comisaría, ... prevista el 15 de diciembre, y la incorporación en 2026 de los nuevos agentes, acabará con los vacíos de presencia policial que se producen con cada cambio de turno.

Hasta ahora, para rotar los turnos, la patrulla destinada a La Manga debe salir casi una hora antes para recorrer los 40 kilómetros que distan hasta el cuartel de la Policía local de San Javier, donde hacen el cambio. Al mismo tiempo, la patrulla entrante ficha en el cuartel de San Javier y tarda otra hora en llegar a La Manga para cumplir su jornada de trabajo. Con tres turnos diarios, estos solapamientos ineficientes producen varias horas al día sin guardias en La Manga.

«Pronto dejaremos atrás esos tiempos inservibles para el servicio a los ciudadanos, que se consumen en la carretera yendo y viniendo», señala el alcalde, José Miguel Luengo.

Ese es el objetivo, aunque aplicarlo a la realidad resulta más complejo de lo que parece. La cobertura horaria total de la Policía solo se conseguirá dentro de aproximadamente un año, cuando se incorporen los agentes de las 21 plazas convocadas por el Ayuntamiento, ya que 5 de ellas se asignarán de forma permanente al destacamento de La Manga, por lo que harán el cambio de turno en la nueva comisaría de Manga Beach, sin tiempos en blanco.

«Habrá una fase intermedia, hasta que se incorporen los nuevos agentes, en la que lograremos reducir los solapes», explica el concejal de Personal y Hacienda, Héctor Verdú. De momento, con la apertura de la Comisaría, ya se han asignado a La Manga 5 agentes y dos subinspectores, lo que permitirá de manera inminente disponer de una patrulla las 24 horas, pero solo en semanas alternas.

La razón está en la organización de trabajo de la Policía de San Javier, cuyos agentes se rotan para trabajar una semana sí y otra no. Por tanto, la vigilancia 24 horas se romperá cuando los 7 agentes asignados a La Manga salgan para sus semanas de vacaciones: dos al mes.

Los tendrán que sustituir otros agentes no asignados a La Manga, por lo que tendrán que hacer el cambio de turno en San Javier. Este déficit que solo se cubrirá con el aumento de la plantilla. El concejal estudia «otras fórmulas para cubrir cuanto antes la totalidad del tiempo con presencia policial». La necesidad es cada vez mayor, ya que el aumento de población en La Manga es continuo también en invierno, por lo que la Policía registra un creciente número de intervenciones, sobre todo pequeños robos, conflictos entre vecinos y accidentes. Con las nuevas plazas, La Manga tendrá a 12 policías asignados, aunque el concejal de Personal, Héctor Verdú, asegura que «el objetivo es contar con 18 agentes en La Manga».

Examen masivo

De momento, el próximo 13 de diciembre se da el primer paso para incorporar a los 21 nuevos agentes, que permitirán ampliar la plantilla hasta 83 guardias. No será suficiente, ya que el edil prevé en el futuro inmediato alrededor de cuatro o cinco jubilaciones por año, por lo que la renovación de la plantilla será una necesidad constante.

La primera prueba del examen, que constará de un psicotécnico y una entrevista, será el 13 de diciembre en el pabellón deportivo, porque la convocatoria ha tenido una respuesta masiva de 720 aspirantes, en lo que ha influido las óptimas condiciones laborales de la Policía de San Javier.

Tras la criba inicial, se convocará la prueba médica y la deportiva, por lo que en el primer trimestre de 2026 ya estará la selección realizada. Los 21 futuros policías tendrán que superar los 6 meses de formación, por lo que se podrán incorporar a la plantilla de San Javier a final del próximo año.

Dependencias con salas para detenidos y para víctimas

En el kilómetro 6 de La Manga del Mar Menor, en la urbanización Manga Beach, funcionará la nueva comisaría de la Policía local de San Javier a partir del próximo 15 de diciembre. La compra del local y las obras de adaptación han supuesto una inversión de 400.000 euros.

Los policías locales dispondrán de salas operativas para trabajar, una estancia para los detenidos y otras para la toma de declaraciones y la realización de atestados policiales. Habrá una sala para víctimas de violencia de género, para menores y para colectivos vulnerables. Se completa con las áreas de descanso del personal, vestuarios, duchas y espacios multiusos. El local cuenta con dispositivos tecnológicos para la coordinación y sistemas de seguridad. En la parte trasera se ha habilitado una oficina de Protección Civil.