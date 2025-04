El Ayuntamiento de San Javier deberá pagar 400.000 euros por usar un solar del Lagomar

Alicia Negre Jueves, 10 de abril 2025, 01:36 Comenta Compartir

La batalla judicial que el Ayuntamiento de San Javier lleva años librando con la propietaria del antiguo edificio Lagomar de La Manga -la empresa Intramanga Turística, del abogado Tomás Maestre- suma un nuevo capítulo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena obliga al Consistorio a indemnizar a la mercantil con hasta 400.420 euros, más los intereses legales, por haber utilizado un solar junto a este edificio para servicios públicos municipales entre 2001 y 2018.

El Ayuntamiento ya ha dictado una resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, ordenando la ejecución de la sentencia que, sin embargo, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. En el decreto, comunica a los servicios municipales de Intervención y Tesorería la obligación de desembolsar esa suma.

El concejal de Hacienda y Comercio, Héctor Verdú, sostiene que esa misma firma adeuda al Consistorio alrededor de 1.600.000 euros y reclama al juzgado que se aplique una compensación de forma que el montante que la Justicia obliga ahora al Consistorio a desembolsar se pueda deducir de esa cantidad. Esa supuesta deuda, explica el edil, se asienta en los recibos de IBI de 2003 a 2018 que la mercantil no habría abonado y en los gastos derivados de la demolición del Lagomar, que costeó el Consistorio. Las partes tienen pendientes aún, no obstante, la resolución de varios pleitos sobre los que los tribunales tendrán que pronunciarse.

El fondo de la cuestión en este procedimiento en concreto no era si el Ayuntamiento debía abonar una cantidad a la empresa por el uso de ese solar anexo al Lagomar durante años, sino únicamente si el Consistorio debía asumir también el pago de los intereses derivados de esa deuda, que nadie debatía. Tal y como recoge la resolución, las partes no discutían la ocupación inconsentida del solar anexo al edificio Lagomar por el que la empresa reclamaba ni la compensación que esta debía percibir por los años de alquileres impagados.

Maestre sí reclamaba desde hace años su derecho a cobrar ese montante más los intereses -algo con lo que el Consistorio no está de acuerdo- y aseguraba no acertar a comprender que «lo que la corporación debe no devengue intereses en favor del acreedor, mientras que lo que los administrados le adeuden sí, en una insostenible tesis contraria al básico derecho ciudadano a obtener una indemnización integral de la administración causante del daño».

«Reparación integral»

El juzgado le da la razón al empresario e impone al Ayuntamiento el pago de esos 400.420 euros con los intereses legales, obligándole, asimismo, a abonar las costas -que limita a 5.000 euros-. El juzgado razona que «la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos, lo que no se lograría si el retraso en el cumplimiento de tal obligación no se compensase». El Ayuntamiento de San Javier ya ha recurrido esta resolución.