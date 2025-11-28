Hallan restos óseos calcinados de animales en un incendio junto al aeropuerto de San Javier El fuego afectó a un perímetro circular de unos seis metros y entre los restos se encontraron pieles y huesos aparentemente de perros

Raúl Hernández Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:31

Los bomberos extinguieron la madrugada del pasado viernes 21 de noviembre un fuego declarado en una zona de matorral cercana a la carretera del aeropuerto de San Javier, a la altura del pequeño polígono industrial situado entre Santiago de la Ribera y el aeródromo.

La llamada de alerta al 112 se produjo sobre las 3.30 horas, cuando varios testigos informaron de un incendio en un descampado. Una patrulla de la Policía Local de San Javier y bomberos del CEIS acudieron al aviso. Los efectivos contra incendios sofocaron las llamas, pero al inspeccionar el perímetro encontraron pieles y restos óseos calcinados dentro de la zona incendiada, un círculo de unos cinco o seis metros de diámetro rodeado de matorral con signos de ser un fuego intencionado.

Por la morfología y el tamaño de los restos, los efectivos sospecharon que podrían corresponder a varios perros. Fuentes expertas en el ámbito veterinario consultadas por este diario apuntan a que se trataría de «perros de gran tamaño». La zona donde se encontraron es un pequeño claro en el descampado, con vegetación colocada de manera que podría indicar que el fuego se preparó, según apuntan los testigos. La Guardia Civil fue informada del hallazgo.