Así fue el registro de la nave de San Javier con 2.000 plantas de marihuana Se encontraban en unos habitáculos de unos 400 metros cuadrados, con un amplio sistema de cultivo que funcionaba con el fraude del fluido eléctrico

Miércoles, 22 de octubre 2025

La operación 'Pilastra', una investigación de la Guardia Civil de la Región de Muria, se ha saldado, hasta el momento, con la detención de una persona como presunta autora de los delitos de cultivo y elaboración de drogas; y de defraudación de fluido eléctrico, tal y como adelantó LA VERDAD. Durante la operación, los guardias civiles desmantelaron un invernadero tipo 'indoor', formado por dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, donde han sido incautadas más de 2.000 plantas de marihuana en fase de floración.

La investigación se inició cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recopilaban indicios sobre la posible producción ilícita de marihuana en el municipio de San Javier. La Guardia Civil localizó una nave industrial, ubicada en un polígono industrial del municipio marmenoriense, sospechosa de albergar un invernadero oculto. El recinto había sido conectado fraudulentamente al suministro eléctrico y en su interior permanecía de forma ininterrumpida un individuo, signos estos inequívocos de la existencia de un cultivo de marihuana a pleno rendimiento.

El resultado de la operación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro. Un amplio dispositivo policial llevó a cabo el registro de la nave donde se localizaron más de 2.000 plantas de marihuana listas para su recolección. Las plantas se encontraban distribuidas en dos habitáculos de unos 200 metros cuadrados cada uno, dotados de aparatos de aire acondicionado, lámparas halógenas, transformadores de corriente, filtros y bombas de riego, entre otros.

La operación 'Pilastra' finalizó con la detención de una persona, como presunta autora de los delitos de cultivo y elaboración de droga y de defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.