Concierto de la AGA, procesión y traca en el día grande de San Javier

Alexia Salas Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:23 Comenta Compartir

San Javier se vistió este miércoles de gala para honrar a su Patrón, San Francisco Javier, con una jornada cargada de tradición y música militar.

La celebración comenzó a las 11,30 horas en la iglesia parroquial con una misa solemne en honor al Santo con las autoridades locales, junto a las cortes de honor de las Fiestas Patronales, para marcar el inicio formal del día grande.

Ayto

La nota musical, que es ya un clásico, llegó al mediodía, con la Unidad de Música de la Academia General del Aire (AGA) y su tradicional concierto en el Teatro de Invierno, un evento que cada año congrega a cientos de vecinos y visitantes.

Tras una segunda misa por la tarde, la imagen del Patrón recorrió las calles del centro urbano en una solemne procesión a hombros de los Caballeros de Javier. El broche final fue un castillo de fuegos artificiales que iluminó la Plaza de España con el regreso del Santo al templo.