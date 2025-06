Comisiones denuncia que los policías locales de San Javier trabajan sin chaleco o con ejemplares deteriorados

Alicia Negre Murcia Viernes, 13 de junio 2025, 12:25 Comenta Compartir

Comisiones Obreras denuncia que los agentes de la Policía Local de San Javier trabajan a día de hoy sin chalecos reflectantes o con ejemplares deteriorados o viejos. Una situación que, remarca el sindicato, se hace especialmente preocupante este fin de semana cuando el municipio acoge el cuarenta aniversario de la Patrulla Águila y «podría producirse alguna situación no deseada de riesgo».

La concejal de Policía, Sanciones y Mercados, Alba Sánchez, reconoce que la última dotación de chalecos a la Policía Local resultó fallida al entregarse ejemplares no homologados, pero remarca que los agentes cuentan, a la espera de subsanar el error, con los chalecos que empleaban con anterioridad. La edil hace hincapié, además, en que ningún agente se ha dirigido a sus superiores para reclamar un chaleco y que, en el caso de hacerlo, se le podría facilitar alguno de los antiguos para realizar su trabajo.

Comisiones explica que este año se entregó a los agentes una nueva remesa de chalecos reflectantes pero que estos tuvieron que ser retirados al no estar debidamente homologados. Concretamente no cumplían con la normativa UNE-EN ISO 20471, (prendas de alta visibilidad) por lo que podían ofrecer problemas legales, operativos o de seguridad. «Las pólizas de seguro laboral o de responsabilidad civil podrían no cubrir los daños si se demuestra que se usaban equipos no homologados», remarcan desde el sindicato. «El uso de chalecos no conformes puede transmitir una imagen de falta de seriedad o negligencia».

La concejala Sánchez reconoce que la empresa adjudicataria entregó esos chalecos no válidos y anuncia que se abrirá un expediente para aclarar la situación y adoptar medidas en el caso de que sea necesario.

