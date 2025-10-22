La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El montaje del evento en el cementerio de San Javier. Ayto. San Javier

El cementerio de San Javier se prepara para acoger la representación de Don Juan Tenorio

La producción tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 20.30

LA VERDAD

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:42

La producción «Don Juan Tenorio. Sueño y realidad« que tendrá lugar en el cementerio de San Javier, el sábado 25 de octubre a las 20.30, ultima todo lo necesario para su celebración. El montaje del evento empezó con la colocación de un recorrido por el cementerio iluminado por 10.000 velas y con la participación de 8 formaciones musicales, antes de poder acceder a la representación de la célebre obra de Zorrilla. Se está ultimando el montaje del escenario y el espacio exterior al cementerio donde tiene lugar la representación teatral, como el itinerario por el que discurre el recorrido previo a la representación cuya ambientación y decoración.

La Coral Argentum, de La Unión, se une a este proyecto y se suma a otras formaciones musicales ya anunciadas como el Orfeón Fernández Caballero, Patnia Coro de Cámara, Orquesta Virtuós Mediterrani, Coral Stella Maris Björk, Orquesta Sinfónica de San Javier, Conservatorio de San Javier, y Campaña de Auroros, de Torres de Cotillas. Todos ellos serán los encargados de poner sonido al recorrido por el cementerio iluminado, con figurantes, y altares, con reproducciones de obras de arte religiosas de gran formato.

Hasta el momento se han vendido cerca de 800 entradas que sirven para acceder a la representación teatral que comenzará una vez finalizado el recorrido previo por el interior del cementerio, al que se podrá acceder de manera gratuita. En total, son más de 200 personas las que participan de manera activa en el recorrido, el cual ejerce de ambientación previa a la representación del Don Juan Tenorio que se podrá ver en el exterior del cementerio, interpretada, como desde hace once años, por el Grupo de Teatro San Javier.

