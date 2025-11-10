Otro 'boom' inmobiliario en La Manga obliga a diseñar nuevas infraestructuras

La Manga es prisionera de su planeamiento y de sus propietarios. Con el 80% de la superficie de este istmo arenoso ya ocupada en la ... parque pertenece a San Javier, su futuro depende de si los dueños de las parcelas urbanizables que quedan por construir deciden ejercer sus derechos sobre el terreno o no. Si lo hacen, las normas subsidiarias (NNSS) de este municipio permitirían construir alrededor de 20.000 viviendas más, teniendo en cuenta que están por edificar 400.000 metros cuadrados más de techo, de los que el 71% es de uso residencial colectivo. Aún será posible construir una superficie similar a la Ciudad del Vaticano (0,44 km2) o, con el recurrente símil de los campos de fútbol, un equivalente a 56 campos de los reglamentados por la FIFA. A estas cifras hay que sumar las viviendas unifamiliares que aún no se han construido.

Hace menos de un año que el Ayuntamiento de San Javier dio licencias para construir 504 viviendas en tres polígonos diferentes, pero con el nuevo 'boom' inmobiliario ya se estudian nuevos proyectos, sobre todo a partir del kilómetro 13, donde más suelo disponible queda para enladrillar. Un 28% del espacio pendiente de edificar tendrá uso hotelero, y solo el 1% será comercial. Los datos figuran en el pliego de prescripciones técnicas que el Ayuntamiento ha elaborado para encargar la redacción de un plan de infraestructuras y comunicaciones de La Manga. El contrato ya ha sido adjudicado a la empresa Imacapi por 50.766 euros. «Hará una radiografía de las infraestructuras, los servicios, el saneamiento, el agua y la movilidad para conocer su estado y sus necesidades», explica el alcalde, José Miguel Luengo.

Luengo pide un informe sobre las opciones de usar solares para otros usos sin «arruinar» al Consistorio con las indemnizaciones

Con este escaneo, el Ayuntamiento quiere sabe «qué capacidad de absorción tiene». Luengo quiere «analizar qué hacer con esos solares sin arruinar al Ayuntamiento con indemnizaciones», es decir con los pagos por adquirir esos suelos. Asegura que «preferiría que en lugar de viviendas tuvieran otro uso, más orientado al sector turístico, que no fuesen más torres». Los ingenieros analizarán «los importantes colapsos» de tráfico y los problemas de estacionamiento, que «provocan una devaluación de la calidad natural del entorno», advierte el informe. Y habrá un análisis del suministro eléctrico y de agua potable.

El tráfico, un hueso duro

Un encargo a los autores del plan es fijar los carriles de circulación, el parterre central, los paseos peatonales, los cambios de giro, los accesos a los polígonos (algunos cerrados al público) y los aparcamientos. El pliego ordena «suprimir el acceso norte por su carácter supramunicipal». Las posibilidades de evacuación serán el hueso duro del estudio.