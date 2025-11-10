La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras de construcción de bloques de viviendas, en la zona norte de La Manga, el pasado verano. LV

Otro 'boom' inmobiliario en La Manga obliga a diseñar nuevas infraestructuras

El Ayuntamiento calcula que hay suelo con capacidad para construir 20.000 viviendas, el 71% de la superficie urbanizable

Alexia Salas

Alexia Salas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

La Manga es prisionera de su planeamiento y de sus propietarios. Con el 80% de la superficie de este istmo arenoso ya ocupada en la ... parque pertenece a San Javier, su futuro depende de si los dueños de las parcelas urbanizables que quedan por construir deciden ejercer sus derechos sobre el terreno o no. Si lo hacen, las normas subsidiarias (NNSS) de este municipio permitirían construir alrededor de 20.000 viviendas más, teniendo en cuenta que están por edificar 400.000 metros cuadrados más de techo, de los que el 71% es de uso residencial colectivo. Aún será posible construir una superficie similar a la Ciudad del Vaticano (0,44 km2) o, con el recurrente símil de los campos de fútbol, un equivalente a 56 campos de los reglamentados por la FIFA. A estas cifras hay que sumar las viviendas unifamiliares que aún no se han construido.

