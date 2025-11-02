El Ayuntamiento de San Javier tendrá que informar sobre los expedientes disciplinarios a funcionarios

Alicia Negre Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

La Comisionada de la Transparencia de la Región obliga al Ayuntamiento de San Javier a facilitar información sobre los expedientes disciplinarios iniciados en la última década contra empleados públicos. En una resolución reciente, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, el organismo admite la solicitud realizada por un representante sindical para que se inste al Consistorio a entregar la información sobre esos expedientes y sobre el estado de tramitación de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento.

El reclamante emitió una solicitud ante el entonces Consejo de la Transparencia reclamando una copia de los decretos de inicio y conclusión de los expedientes disciplinarios incoados a los empleados públicos del Ayuntamiento de San Javier en los diez últimos años. El objetivo, explicó, era preparar una estadística sobre los expedientes archivados, iniciados y conclusos, así como el tipo de faltas impuestas y su grado de ejecución. Además, pedía datos sobre el estado de tramitación de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento para determinar el grado de cumplimiento de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

El Pleno del entonces Consejo de la Transparencia ya determinó, en junio de 2023, que el reclamante tenía derecho a acceder a esa información y, según consta en la resolución, ese acuerdo se trasladó a Pleno en junio de 2024. El reclamante insistió en enero de este año ante la Comisionada al no haber podido acceder aún a los datos. El organismo emitió recientemente una resolución en la que insta al Ayuntamiento a cumplir el acuerdo y le advierte del riesgo de incurrir en una infracción muy grave.

«Ya se facilitó la información»

Consultado por LA VERDAD, el Consistorio asegura que previamente a que la última resolución de Transparencia llegase a sus oficinas ya se había facilitado al denunciante toda la información y se comprobó la recepción. «El Ayuntamiento ya había facilitado toda la información requerida antes de recibir la resolución», aseguran en esta institución.

En un decreto al que este diario ha tenido acceso, el Ayuntamiento ordena que se remita al denunciante la información sobre los expedientes disciplinarios abiertos a funcionarios. Respecto a los datos sobre las denuncias presentadas, el Consistorio ha ordenado implantar un sistema interno de información del que ha nombrado responsable al letrado municipal. El denunciante sostiene que la información a este respecto, sin embargo, no se le ha hecho llegar.

