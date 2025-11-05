Sanitas anuncia una residencia de mayores en Murcia para 132 personas que abrirá en 2029 La compañía aseguradora construirá la instalación de casi 6.000 metros cuadrados en la pedanía de El Ranero, que contará con otros más de 1.000 metros adicionales de espacios exteriores verdes, jardines y terrazas

Zenón Guillén Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:30

La aseguradora española Sanitas, especialista en servicios de salud y bienestar que forma parte de la compañía internacional Bupa, con más de 60 millones de clientes en todo el mundo, ha anunciado la construcción de una residencia de mayores en Murcia, que se levantará en el norte de la ciudad, en concreto en la pedanía de El Ranero. El nuevo centro, ubicado en la calle Joaquín Soler Serrano, contará con 132 camas distribuidas en 116 habitaciones, de las que 100 serán individuales. La superficie construida alcanzará los 5.905 metros cuadrados distribuidos en seis alturas diferentes: sótano, planta baja y cuatro pisos.

La apertura de esta nueva residencia está prevista para el primer cuatrimestre de 2029. Además, el recinto contará también con más de 1.000 metros cuadrados adicionales a espacios exteriores verdes, como jardines y terrazas para el disfrute de los residentes y sus familiares, e. Igualmente, dispondrá de 54 plazas de aparcamiento en superficie. También el edificio tendrá la catalogación de 'Net Zero' gracias a la instalación de sistemas de energía verde. Y es que el proyecto está enmarcado en el compromiso de Sanitas con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente que pasa por ser una compañía cero emisiones directas e indirectas en 2040.

«La apertura de este nuevo espacio reafirma nuestro compromiso de acercar a nuestros mayores un cuidado verdaderamente integral. Para ello, integramos la innovación médica y la rehabilitación avanzada para asegurar que cada persona reciba una atención de alta calidad, accesible y diseñada para acompañarle durante toda su vida», destaca el consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Iñaki Peralta.

Esta aseguradora cuenta ya con un centro médico en Murcia, tres clínicas dentales y siete oficinas comerciales. Además, abrió un centro de salud mental y bienestar emocional el pasado mes de septiembre bajo el nombre de Mindplace, con una oferta de psicología, psiquiatría y logopedia para todas las edades y disponibles de forma independiente al seguro médico.

En cuanto al proyecto de residencia está en línea con el modelo de gestión de la compañía, la especialización en el cuidado de las personas con demencia, el fomento de un envejecimiento saludable y activo, así como el cuidado sin sujeciones físicas o químicas son los ejes fundamentales de su plan para la atención a mayores.

Desde Sanitas destacan que sus más de 40 centros en España cuentan con habitaciones individuales y dobles, salones y comedores donde los mayores pueden sociabilizar, y que componen pequeñas unidades de convivencia; además de gimnasio, sala de terapia y multifuncionales, enfermería, gabinetes de psicología, servicios de trabajadores sociales y médicos. Asimismo, disponen también de espacios exteriores seguros. Aunque si algo distingue sus centros «es la especial adaptación de los entornos en la unidad de demencias, para adaptarlos a las necesidades de las personas que residen en esa planta y el cuidado de los detalles, para que las personas que viven sientan que es su hogar».

Temas

Murcia