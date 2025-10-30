La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una médica, durante su jornada laboral en La Arrixaca. Javier Carrión / AGM

La sanidad regional sufrirá la jubilación de los médicos del 'baby boom', pero menos: tiene plantillas más jóvenes y atrae profesionales

Más de 1.900 facultativos terminarán su vida laboral en la próxima década en la Región de Murcia, según los cálculos de la Organización Médica Colegial. En toda España serán 69.000

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:47

Cerca de uno de cada cuatro médicos en activo en la Región de Murcia se jubilará en la próxima década, según los cálculos de la ... Organización Médica Colegial. En concreto, el 23%, lo que se traduce en algo más de 1.900 facultativos. Esta jubilación masiva de la generación del 'baby boom' representa un desafío para la sanidad regional, sobre todo en un contexto de falta de médicos en determinadas especialidades, como Medicina de Familia o Radiodiagnóstico. Pero la Región se ve en realidad menos afectada por esta situación que la mayoría de comunidades: tiene la plantilla de facultativos más joven de toda España, con la excepción de Madrid, y además atrae profesionales. A esto hay que añadir el paulatino aumento de plazas MIR en toda España.

