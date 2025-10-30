La sanidad regional sufrirá la jubilación de los médicos del 'baby boom', pero menos: tiene plantillas más jóvenes y atrae profesionales

Cerca de uno de cada cuatro médicos en activo en la Región de Murcia se jubilará en la próxima década, según los cálculos de la ... Organización Médica Colegial. En concreto, el 23%, lo que se traduce en algo más de 1.900 facultativos. Esta jubilación masiva de la generación del 'baby boom' representa un desafío para la sanidad regional, sobre todo en un contexto de falta de médicos en determinadas especialidades, como Medicina de Familia o Radiodiagnóstico. Pero la Región se ve en realidad menos afectada por esta situación que la mayoría de comunidades: tiene la plantilla de facultativos más joven de toda España, con la excepción de Madrid, y además atrae profesionales. A esto hay que añadir el paulatino aumento de plazas MIR en toda España.

Así se desprende del Estudio de Demografía Médica 2025, presentado este jueves por la Organización Médica Colegial (OMC). El informe desmiente la extendida idea de que hay un déficit generalizado de médicos. Ya un reciente estudio del Ministerio de Sanidad circunscribía la falta de profesionales a especialidades concretas, sobre todo a Medicina de Familia. El problema, para la OMC, es de «planificación» y «equidad territorial». El caso de la Región de Murcia puede servir de ejemplo: el déficit afecta fundamentalmente a áreas como el Altiplano, Lorca o el Noroeste, en contraposición con Murcia.

Para afrontar la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' que se producirá la próxima década, la Región de Murcia parte con una ventaja con respecto a otras comunidades: su plantilla de médicos es algo más joven. La edad media se sitúa en 46,43 años. En España es de 47,9, con Ceuta a la cabeza (50,4 años). Pero, además, la Región de Murcia es la segunda comunidad con menor porcentaje de facultativos por encima de los 55 años. En concreto, un 33,1%. Un porcentaje nada despreciable (hablamos de uno de cada tres profesionales), pero alejado del 44% de Melilla o el 43,4% de Asturias.

Hay otros factores a tener en cuenta. La Región de Murcia importa más médicos de lo que exporta: el saldo neto que resulta de este cálculo es de 515 profesionales, de acuerdo al estudio de la OMC. El informe no ahonda en las causas, pero cabe recordar que las condiciones salariales han sido tradicionalmente mejores en Murcia (por ejemplo, se ha pagado mejor la hora de guardia). Otro dato: la Región es una de las comunidades donde menos certificados de idoneidad se solicitan para irse a trabajar al extranjero.

Tanto estas circunstancias como la edad algo más joven de la plantilla pueden mitigar el efecto de las jubilaciones de la próxima década, pero lo cierto es que a día de hoy la tasa de reposición es muy ajustada, de apenas 1,08. Es decir, por cada médico que deja la vida laboral se incorpora otro. La clave, como avisa la OMC, estará en la planificación. Es algo que falló en el pasado. Tras la crisis de 2008, las comunidades aplicaron recortes que redujeron la oferta de plazas MIR, y solo a partir de 2018 comenzó a incrementarse el número de estas plazas. Ahora lo hace a un ritmo importante, y a esto se suma el aumento de facultades de Medicina. Así, el número de colegiados menores de 35 años ha pasado de representar un 18% en España en 2017 a un 25%.

Pero la OMC denuncia que «ha existido durante muchos años una descoordinación absoluta entre el número de egresados de las facultades de Medicina y la convocatoria de plazas MIR y, lo que es peor, una descoordinación entre las previsibles jubilaciones y los nuevos especialistas que podían terminar su formación». Ante esto, es «necesaria y urgente una planificación a medio y largo plazo». En el curso actual han comenzado los estudios de Medicina 10.000 alumnos. Sin una planificación adecuada esto puede desembocar en una situación de paro médico, como la que había hace décadas, avisa la OMC.

Pero, además, el déficit de profesionales no se soluciona únicamente aumentando plazas MIR. Si los puestos en las zonas rurales no se hacen más atractivos, difícilmente se cubrirán, avisan los profesionales. La OMC propone la creación de un «pacto de reposición» en el Consejo Interterritorial de Salud que «permita coordinar entre comunidades autónomas la reposición de profesionales sanitarios, especialmente en las zonas con mayor déficit. Este acuerdo incluiría mecanismos de redistribución equitativa de plazas, criterios comunes de planificación, incentivos para la movilidad entre territorios y herramientas de evaluación conjunta». Además, el informe advierte que las mejoras laborales vinculadas a la conciliación —como maternidad y paternidad— requerirán un aumento de las plantillas para mantener la calidad asistencial.