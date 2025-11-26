El saneamiento del Mar Menor recibirá otros 20 millones

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó ayer el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones para ... obras de mejora de las redes de saneamiento y sistemas de depuración de los ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente al Mar Menor dotada con 20 millones de euros. Las ayudas se suman a una primera fase de subvenciones que, con la misma inversión, ha permitido a los ayuntamientos abordar hasta 52 proyectos de mejora sobre sus redes municipales.

Esta segunda convocatoria se cubrirá con fondos del Estado y, a través de ella, se financiarán actuaciones en el saneamiento y depuración municipal que incluya la recogida de aguas pluviales y el fomento de redes separativas, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y a la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible que incorporen también soluciones basadas en la naturaleza.

Dos años de plazo

Los ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares recibirán la cuantía máxima: 3,75 millones de euros. Cartagena y San Pedro del Pinatar obtendrán 3,5 millones; Fuente Álamo, Murcia y Torre Pacheco recibirán una subvención de 1,5 millones de euros y La Unión un millón de euros. La distribución se hecho de igual forma que la primera convocatoria de ayudas y con un plazo de ejecución de dos años.

Francisca Baraza, comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del Ministerio, remarcó que esta segunda convocatoria pretende apoyar «proyectos con una mayor visión global del ciclo del agua, impulsando redes separativas para garantizar el funcionamiento de las de saneamiento en episodios de lluvias y con ello evitar vertidos de aguas residuales al Mar Menor».