Obras en la red de saneamiento en San Pedro. MITECO

El saneamiento del Mar Menor recibirá otros 20 millones

El Consejo de Ministros da luz verde a la financiación de nuevas actuaciones en las redes de alcantarillado de ocho municipios

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:18

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó ayer el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones para ... obras de mejora de las redes de saneamiento y sistemas de depuración de los ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente al Mar Menor dotada con 20 millones de euros. Las ayudas se suman a una primera fase de subvenciones que, con la misma inversión, ha permitido a los ayuntamientos abordar hasta 52 proyectos de mejora sobre sus redes municipales.

