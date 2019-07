Sánchez alarma al sector agrario al apostar por la «autosuficiencia de las cuencas» El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, bebe agua durante su discurso. / EFE El candidato a la presidencia siembra dudas sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura en su discurso en el Congreso DAVID GÓMEZ Martes, 23 julio 2019, 02:49

«Autosuficiencia de nuestras cuencas». Estas cuatro palabras del discurso de investidura de Pedro Sánchez dispararon todas las alarmas en el sector agrario regional, donde ayer se instaló de nuevo la preocupación ante los posibles planes del candidato a la presidencia del Gobierno en relación al Tajo-Segura. Porque aunque no habló expresamente del acueducto durante las dos horas que duró su primera intervención en el Congreso, se sospecha que esa invitación a la autosuficiencia es un aviso de que habrá que prescindir de la aportación externa que constituye el Trasvase para la cuenca hidrográfica del Segura.

Concretamente, Pedro Sánchez se refirió a la política del agua cuando detallaba las medidas incluidas en el bloque de «emergencia climática», con el que persigue convertir a España en un referente internacional en la lucha contra el calentamiento global. Así, tras reconocer que «nos enfrentamos a la amenaza que supone la escasez de recursos» debido a la sequía, el aspirante anunció su intención de impulsar desde el Gobierno, si obtiene la confianza de la Cámara, «un nuevo marco basado en el reconocimiento del derecho del acceso al agua, a la sostenibilidad y a la autosuficiencia de nuestras cuencas», entre ellas la del Segura, que sufre un déficit estructural debido a la falta de lluvias que históricamente ha caracterizado al Sureste español. «Es imprescindible vincular crecimiento sostenible y transición ecológica justa», apostilló el candidato del PSOE.

Esta mención a la «autosuficiencia de nuestras cuencas» corrió enseguida como la pólvora por los canales de comunicación que tienen los regantes y agricultores de la Región. «Mala cama tiene el perro», comentó a 'La Verdad' el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que recuerda que desde hace algún tiempo se viene hablando de esa concepto de autosuficiencia hídrica sin que nadie haya explicado en qué consiste exactamente. «Habrá que ver qué matices quieren ponerle a esa expresión, pero su simple referencia en el programa de la persona que aspira a gobernar España ya nos causa preocupación. ¿Por qué una cuenca excedentaria no puede auxiliar a una deficitaria?», se pregunta el responsable del Scrats.

«Le asesoran mal»

Tampoco entiende las palabras del candidato a la presidencia del Gobierno el responsable de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín Bravo, que además dirige la comunidad de regantes de Lorca.

Marín Bravo está convencido de que «alguien asesora mal» a Pedro Sánchez en cuestiones de agua. «Es que los técnicos ya realizaron un plan de cuenca y determinaron que la cuenca del Segura tiene un déficit estructural de, como mínimo, 450 hectómetros cúbicos. Y no es que sea un déficit coyuntural causado por una etapa de sequía, como ocurre en el Duero, sino que es permanente», resalta el presidente de Proexport, que subraya que esos 450 hectómetros cúbicos «no pueden proceder exclusivamente de la desalinización, porque, entre otras cosas, las plantas no están preparadas para producir tal cantidad». Según Proexport, no hay otra forma de acabar con la carencia de agua que no sea con transferencias de otras cuencas españolas excedentarias. «¿Por qué no puede haber trasvases en España y sí en EE UU y Asia? Porque no hay sentido de Estado», se responde a sí mismo Marín Bravo.

La segunda etapa de Pedro Sánchez, por tanto, empieza con mal pie para el sector agrario murciano.