Sánchez accede a buscar un acuerdo sobre la financiación antes de mayo Pedro Sánchez. / Kiko Huesca El presidente afirma, tras despachar con el Rey, que si hay consenso entre las comunidades «no vamos a decir no» LA VERDAD / EP PALMA DE MALLORCA Martes, 7 agosto 2018, 01:30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ayer que si las comunidades consiguen llegar a un acuerdo de «renovación total» del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones de mayo de 2019 «este gobierno no va a decir que no». No obstante, también insistió en que «hay que ser realistas», en alusión al escaso tiempo que resta para el final de legislatura y para la celebración de las elecciones regionales y municipales.

Sánchez se expresó así al ser interrogado al respecto tras su despacho con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. Pero advirtió de que aunque no haya un nuevo sistema de financiación el Gobierno «no se va a quedar parado».

El jefe del Ejecutivo nacional recordó que ya se ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para «hablar, evaluar y ver las posibilidades de llegar a un acuerdo de renovación total» del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones de mayo de 2019. «Si pudiera ser, este gobierno no va a decir que no», señaló textualmente.

Defiende que la senda de estabilidad, con 2.400 millones, «da oxígeno a las autonomías»

Con todo, quiso mostrarse «realista» y aseguró que prefiere «centrar el debate» en las mejoras que se pueden acometer con el sistema existente. No obstante, acabó reiterando que «si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo».

En esta línea, Sánchez apuntó también a que van a «mejorar las condiciones de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas» en diferentes aspectos, como los relativos a la deuda contraída y a los recursos asignados.

De hecho, aprovechó para defender que la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno «mejoraba mucho» la situación y «daba oxígeno» a las autonomías, con un total de 2.400 millones de euros. Por ello, deseó que en septiembre, cuando comience el nuevo curso político, las formaciones políticas «que gobiernan en algunas autonomías y ayuntamientos» tengan esto en cuenta y «antepongan los intereses de los ciudadanos a los intereses partidarios». Una manifestación con la que parecía recordar que la llamada senda de déficit fue rechazada en el Congreso al no lograr el apoyo de Podemos, ERC y PDeCAT y, en todo caso, el PP ya había avisado de que la tumbaría con su mayoría absoluta en el Senado.

El primer choque

El anuncio realizado el pasado junio por el jefe del Ejecutivo central de que iba a paralizar la reforma de la financiación autonómica generó reacciones en contra de casi todas las comunidades, incluidas las socialistas, y provocó una comparecencia pública del presidente regional, Fernando López Miras, quien pronunció duras palabras. Acusó al Gobierno central de «dar la espalda a la Región», y al propio presidente Sánchez, de «fallar al millón y medio de murcianos».