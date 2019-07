Un samurái en la corte de Vox alex El abogado Juan José Liarte irrumpe en política como defensor del conservadurismo GREGORIO MÁRMOL Domingo, 7 julio 2019, 16:49

El día que Mariano Rajoy abrió de par en par las puertas del PP a conservadores y liberales, Juan José Liarte Pedreño (Cartagena, 1972) se sintió desamparado. Políticamente huérfano. Hasta entonces el joven abogado que combinaba trabajos en despachos y empresas había sido un discreto militante de base con muchas inquietudes políticas pero ninguna ambición por estar en primera línea. Así que cuando el líder nacional del PP se aproximó a la socialdemocracia, Liarte rompió aquella militancia y emprendió una travesía del desierto que una década más tarde concluyó en Vox. En el partido fundado por el también expopular Santiago Abascal encontró abrigo a sus ideas conservadoras, su formación cristiana y su deseo de defender los intereses de España poniendo por delante los valores tradicionales heredados de sus padres y abuelos, gente sencilla y trabajadora originaria de la diputación de La Palma.

Trabajó como voluntario seis años para Murcia Acoge y formó parte del equipo jurídico que tumbó el Reglamento de Extranjería del PP

Liarte es desde el pasado 11 de junio uno de los cuatro diputados regionales de Vox y portavoz de su grupo parlamentario. En la última semana ha adquirido el protagonismo político que nunca buscó por ser el encargado de anunciar a Fernando López Miras que no contara con sus votos para ser investido presidente y defender la «dignidad» de Vox frente al reparto de sillones. También por la polémica que suscitó un comentario suyo en redes sociales, tras llamar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «tiparraca embustera» y añadir que «de una p*** sólo puedes esperarte putadas». La Fiscalía incoó por ello diligencias de investigación penal.

Él niega que esa última expresión fuera dirigida a Delgado, sino «a un señor de Bildu». «Parece que no me he explicado bien», alegó quien ha demostrado desde la tribuna de la Asamblea expresarse con precisión y claridad. «Ideas al margen, me ha sorprendido Liarte. Construye bien su discurso y habla también muy bien», elogiaba un destacado parlamentario de izquierdas, tras la fallida sesión de investidura del martes.

En el estudio y la diaria práctica jurídica, durante más de veinte años de ejercicio, reside parte del secreto de su oratoria. Liarte es abogado de primera generación y ha tenido que renunciar al despacho compartido para dedicarse por entero a la política. En los apenas tres meses que lleva en primera línea ha aprendido que, además de medir bien sus palabras en las redes sociales, debe sacar más minutos para la familia y el ocio. Está separado y es padre de dos hijos, de 16 y 14 años, que estudian en centros públicos, remarca para deshacer mitos de que en Vox son elitistas y santurrones. De hecho detesta que se les catalogue de extrema derecha y ultraconservadores. «Somos liberales y conservadores, sin ultra. No tenemos nada que ver con Le Pen», alega. Aunque tampoco niega que en su partido tienen sitio ultracatólicos y la derecha más rancia.

La política le deja ya poco tiempo para sus dos hijos y para practicar esgrima japonesa, de cuya escuela tradicional es miembro

Espíritu franciscano

Liarte defiende su «formación cristiana» adquirida en los años de estudiante en el colegio La Inmaculada de los Padres Franciscanos. Ellos potenciaron una conciencia solidaria que le llevó a ser voluntario de Cáritas en la parroquia del Carmen y abogado de Murcia Acoge. Rechaza que catalogue a Vox como un partido racista porque él mismo trabajó desinteresadamente seis años para esa última asociación de ayuda a inmigrantes. Pocos saben que formó parte del grupo jurídico de la Red Acoge que tumbó varios artículos del Reglamento de Extranjería aprobado por el PP y que ha compartido despacho con un letrado marroquí. «Así que de racistas nada», aclara quien sostiene que el mayor desamparo para un inmigrante sin documentos no es repatriarlo, sino dejarlo deambular varios años por las calles españolas con una orden de expulsión en el bolsillo que nadie ejecutará y sin posibilidades de trabajar legalmente. «Así que muchos no tienen más salida que la economía sumergida, la delincuencia y la prostitución», lamenta con un tono pausado que suena sincero.

Apasionado de las órdenes militares medievales, refundó hace una década en Cartagena la de Santa María de España

Orden de Alfonso X

En apariencia, es un tipo tranquilo y reflexivo que suena a otra época. Quizás fruto también de las muchas horas entregadas por afición al estudio de antiguas órdenes militares medievales. Junto con varios amigos, recuperó hace once años la de Santa María de España, proclamada heredera de la fundada por el rey Alfonso X para la defensa naval de la Corona de Castilla y que engrosó posteriormente la Orden de Santiago. Durante varios años fue comendador mayor de esta asociación convertida ahora en encuentro ecuménico y defensora de unos valores filosóficos y culturales ancestrales. A su pasión por el medievo español suma también una debilidad por el nipón. Liarte es instructor de esgrima japonesa de la escuela Koryu, la más tradicional, heredera de las órdenes militares de samuráis. La política le deja ahora poco tiempo para practicar los movimientos con sus sables, dar clases a sus alumnos y programar futuros viajes a Japón, donde perfecciona un arte marcial que tiene mucho de cultura y filosofía y poco de competición. Con esas prácticas recarga energía para conseguir el equilibrio necesario en una esfera política cambiante, trepidante y, por ahora, incierta.