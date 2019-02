Salud replica que la 'app' de cita previa no da información de pacientes El consejero explica que el objetivo es sustituir en un futuro este sistema de citas previas por la aplicación Portal del Paciente EFE Jueves, 14 febrero 2019, 14:12

El consejero de Salud, Manuel Villegas, defendió este jueves, tras la denuncia de que el sistema de cita previa del Servicio Murciano de Salud no garantiza la privacidad de los pacientes, que el sistema cumple con la normativa de protección de datos y lanzó un «mensaje de tranquilidad» ya que, a través de esa aplicación, no se accede a ninguna información sensible de los usuarios.

El consejero recordó que la web, que entró en funcionamiento en 2007, no ofrece ningún tipo de información sobre la histórica clínica de los usuarios, sino que solo permite conocer el médico y enfermero que tiene asignados, solicitar una cita con ellos o anularla.

La normativa de protección de datos prohíbe a las administraciones publicar el nombre de los pacientes con su DNI, pero eso no ocurre con esta aplicación, ya que es el propio usuario el que debe dar su DNI o su número de tarjeta sanitaria (CIP) para acceder.

El objetivo de la Consejería, indicó, es poder sustituir en un futuro este sistema de citas previas por la aplicación Portal del Paciente, que sí es un entorno completamente seguro, ya que requiere de claves de acceso facilitadas en el centro de salud, y en ella se pueden realizar muchas más acciones que pedir cita, por lo que es más completa.

Sin embargo, hasta el momento esa app solo tiene 10.000 descargas, por lo que no sería operativo sustituir el sistema web de citas previas, ya que un 45% de las 40.000 consultas de atención primaria que hay cada día en la región se solicitan por esa vía, según detalló el director gerente del SMS, Asensio López.

Desde su puesta en marcha en 2007, se ha verificado en tres ocasiones la seguridad del sistema electrónico de cita previa, ha dicho, y ha recordado que acceder a él con datos de otro paciente es un delito, tanto si para ello se utiliza su DNI como si se hace con su CIP.