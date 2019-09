Salud recomienda la vacuna del sarampión a 255.000 adultos de entre 40 y 50 años

El Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud recomiendan la vacuna del sarampión a todos los adultos de entre 40 y 50 años que no hayan pasado la enfermedad ni recibiesen durante su infancia las dos dosis necesarias para inmunizarse frente a este virus. Las administraciones han tomado esta decisión a instancias de los epidemiólogos, que advierten de que los últimos brotes de esta enfermedad registrados en España han afectado fundamentalmente a esta franja de edad fruto de las bajas tasas de vacunación registradas entre 1970 y 1981. En la Región de Murcia hay más de 255.000 personas nacidas en ese periodo.

A partir de los años 80, los niños empezaron a ser masivamente inmunizados. A día de hoy, más del 98% de los murcianos reciben la primera dosis de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) a los doce meses de edad, mientras la cobertura de la segunda dosis, que se suministra entre los 3 y 4 años, supera el 93%, según datos de la Consejería. Sin embargo, anteriormente a 1981 las tasas no solo eran más bajas, sino que, además, en muchos casos las vacunaciones no están registradas. De ahí que muchos adultos de entre 40 y 50 años desconozcan si están inmunizados o si recibieron tan solo una de las dos dosis necesarias. Las autoridades sanitarias aconsejan, en estos casos, dirigirse al centro de salud para averiguarlo. Si no hay constancia documental y el paciente tiene dudas, la Sociedad Española de Epidemiología recomienda la vacunación con la triple vírica, con un intervalo de al menos cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis.

La campaña preventiva se centra en los nacidos a partir de 1970 porque se considera que la población mayor de 50 años estuvo expuesta al virus durante su infancia.

El Ministerio quiere evitar que llegue a España el repunte que se está registrando en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a España país libre de sarampión en 2016, pero el resurgimiento de la enfermedad en Europa preocupa a los expertos. En el primer semestre de este año se han registrado 90.000 casos en el continente, más que a lo largo de todo 2018. Las deficientes campañas de vacunación en algunos países de Europa del este explican en parte este incremento, pero el otro factor a tener en cuenta es el auge de los movimientos antivacunas en países como Francia, Alemania o Reino Unido.

El último brote, en 2010

Esta situación ha llevado al Ministerio y a las comunidades a plantear la necesidad de inmunizar a la población de entre 40 y 50 años como forma de prevenir un repunte del virus en España. En la Región de Murcia, el último brote destacado se produjo en 2010, en Jumilla. 96 personas se vieron afectadas, la mayoría de nacionalidad rumana. Desde entonces solo se han registrado casos esporádicos de origen importado. En 2018 no se detectó ningún caso, y en lo que va de 2019 solo se ha notificado uno (el paciente provenía de Francia). En Cataluña, Madrid y Guadalajara sí se han producido este año brotes que han hecho saltar las alarmas, con casi 300 afectados en total.

De momento, el movimiento antivacunas no ha tenido excesivo eco en España, y mucho menos en la Región, donde más del 98% de los niños reciben la primera dosis de la triple vírica. La cobertura de la segunda dosis también ha mejorado, y supera el 93%.