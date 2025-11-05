Salud reclama abordar los datos de los cribados del cáncer en un Consejo Interterritorial

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reclamó este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, que convoque un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar ... el sistema de información de los planes de cribado del cáncer. Es la respuesta a los requerimientos del Ministerio, que a principios de esta semana emplazó por carta a todas las comunidades a facilitar una serie de indicadores sobre el programa de mamografías para la detección precoz del cáncer de mama y sobre otros planes preventivos. «Usaremos todos los medios legales», advirtió Mónica García.

La Consejería, sin embargo, asegura que no es posible dar respuesta a este requerimiento porque no se ha desarrollado un sistema para el volcado de todos estos datos. «La ministra nos ha mandado un 'excel' que es un borrador en el que están trabajando los técnicos. Ni se ha desarrollado todavía el sistema informático ni los indicadores», denunció Pedreño a preguntas de los medios durante un acto en el Morales Meseguer. El consejero añadió que esto no significa que la Comunidad carezca de indicadores de calidad sobre estos programas. Pero «no hay homogeneidad, unas comunidades utilizan unos, y otras, otros. La función del Ministerio es precisamente reunir y consensuar», afirmó. Pedreño reclama que se aborde este asunto en un Consejo Interterritorial.

En un comunicado, la Consejería abundó posteriormente en esta exigencia. En esta reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial debería abordarse «la revisión y validación de los trabajos y acuerdos de la Ponencia de Cribados», explicó este departamento. «Resulta prioritario abordar de manera conjunta lo recogido en el seno de la Ponencia, incluyendo el documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, y es imprescindible que el Consejo Interterritorial valide los pasos que se han de seguir, acuerde un calendario realista y defina criterios homogéneos para la implantación de las medidas aprobadas, para evitar interpretaciones o decisiones que puedan generar incertidumbre entre profesionales o ciudadanos», detalló Salud en el comunicado.

Pedreño subrayó que los cribados «constituyen uno de los mayores logros de nuestro sistema sanitario y reflejan el trabajo riguroso que las comunidades autónomas desarrollamos desde hace más de tres décadas, especialmente en cáncer de mama, colorrectal y de cérvix». El consejero también reclama que esta reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial aborde «la falta de especialistas sanitarios».

Una comisión parlamentaria

El grupo socialista en la Asamblea Regional solicitó este miércoles «una comisión de investigación sobre el programa de cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia». «Los retrasos en las citas y la falta de transparencia de la Consejería están generando desconfianza entre las mujeres. Por eso es imprescindible una investigación sobre este asunto», afirmó Carmina Fernández, viceportavoz del PSOE en la Asamblea. «¿Qué oculta el PP de López Miras para no trasladar los datos que le pide el Ministerio?», se preguntó. «El Gobierno de López Miras se niega a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos del programa de cribado de cáncer de mama de la Región. «¿Qué tiene que ocultar el Partido Popular? Estamos hablando de un asunto vital para las mujeres. La opacidad del PP está generando desconfianza en el sistema, algo que no podemos tolerar cuando hablamos de salud. Exigimos la máxima transparencia en este asunto», añadió Carmina Fernández.