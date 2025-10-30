Salud prepara un nuevo concurso para tratar de adjudicar el servicio de limpieza de La Arrixaca

Los trabajadores del servicio de limpieza de La Arrixaca se manifestaron este jueves en las instalaciones del hospital para exigir la «equiparación» de condiciones laborales ... y salariales de toda la plantilla. El comité de empresa reclama que esta igualación se incluya en los pliegos del concurso de adjudicación que está elaborando el Servicio Murciano de Salud.

La limpieza de La Arrixaca es gestionada desde hace siete años por la empresa pública Tragsa. Se trata de una situación anómala, ya que en principio Tragsa debía asumir este servicio de forma provisional, hasta que el SMS lo adjudicase a través de una licitación. Pero todos los intentos de Salud por sacar adelante esta adjudicación han fracasado hasta la fecha.

«Salió una licitación que quedó desierta. Aquí hay un problema, queremos la equiparación, y esto tiene que resolverlo el SMS», advirtió Pedro Iniesta, presidente del comité de empresa. Otra de las reivindicaciones es que «se respete» la actual bolsa de trabajo, para que quienes están inscritos actualmente «se vayan incorporando paulatinamente a la plantilla».

Salud confirma que está trabajando «en un nuevo expediente de contratación que definirá las condiciones técnicas del servicio de limpieza del hospital Virgen de La Arrixaca». Mientras este proceso se culmina, «al tratarse de un servicio público esencial, la prestación continuará a cargo de la empresa pública Tragsa, tal y como ha venido haciendo desde que las licitaciones anteriores quedaran desiertas». Para «garantizar la transparencia del proceso, el SMS se reunió con Tragsa y los sindicatos en julio», explican en Salud. El SMS «mantiene su compromiso de buscar la mejor solución para seguir prestando un servicio público esencial como es la limpieza del hospital Virgen de La Arrixaca», subrayan desde este departamento.