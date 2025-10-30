La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores del servicio de limpieza, este jueves durante una protesta en La Arrixaca. LA VERDAD

Salud prepara un nuevo concurso para tratar de adjudicar el servicio de limpieza de La Arrixaca

Las anteriores licitaciones quedaron desiertas ante un largo conflicto laboral que sigue sin resolverse

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:24

Los trabajadores del servicio de limpieza de La Arrixaca se manifestaron este jueves en las instalaciones del hospital para exigir la «equiparación» de condiciones laborales ... y salariales de toda la plantilla. El comité de empresa reclama que esta igualación se incluya en los pliegos del concurso de adjudicación que está elaborando el Servicio Murciano de Salud.

