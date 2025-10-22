Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana La Consejería emite una serie de recomendaciones para limpiar cañerías y depósitos en los domicilios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares

Alberto Sánchez Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:26

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ha difundido una serie de recomendaciones sanitarias a los vecinos de los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, que ayer recuperaron el suministro de agua potable en sus hogares diez días después de la entrada de barro por la dana en el canal principal de abastecimiento del Campo de Cartagena. Los consejos, que no son de obligado cumplimiento, van encaminados a garantizar la seguridad de las instalaciones domésticas con la limpieza de las cañerías, depósitos o los circuitos internos de agua en electrodomésticos en las casas.

La llegada de arrastres hasta las canalizaciones de agua potable obligaron a limpiar y desinfectar 20 kilómetros del Canal Nuevo de Cartagena y los depósitos de El Mirador y Roldán, que dependen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, pero también a dragar el agua sucia de las redes locales de abastecimiento. La desembocadura de todas esas conexiones son las cañerías de los domicilios, unas instalaciones que también se han visto afectadas.

Salud, en primer lugar, recomienda cambiar todos los grifos o duchas que estén muy deteriorados, pero también vaciar y limpiar todos los depósitos de agua apta para consumo humano que tengan los hogares de los tres primeros municipios en recuperar la normalidad. Las autoridades sanitaras también recomiendan desmontar los filtros y difusores de grifos y duchas para tratarlos en una solución de agua y vinagre o usar un limpiador comercial adecuado. Si estos materiales soportan el tratamiento, se puede llevar a cabo un segundo sumergiéndolos en un desinfectante (un litro de agua con diez gotas de lejía durante media hora). Después del tratamiento, pueden volver a montarse.

Respecto al calentador eléctrico, la Consejería recomienda que se «suba la temperatura lo máximo posible» y mantenerlo así durante dos horas. «Transcurrido ese tiempo, abra los grifos y duchas con agua caliente, con filtros y difusores desmontados, durante al menos cinco minutos para que corra el agua dentro» del aparato. Si el calentador es instantáneo y no almacena agua, hay que subir la temperatura también al máximo. A continuación, se sigue el mismo procedimiento que antes durante cinco minutos.

Con filtros y difusores desmontados, se deberá abrir los grifos y duchas de agua fría y dejar correr el agua durante al menos cinco minutos para renovar el agua de las tuberías. La misma operación se deberá hacer con las mangueras para regar o limpiar que haya en la casa.

Por último, si existe en los domicilios riego por aspersión en los jardines, también hay que renovar el agua de las conducciones hasta que se llenen otra vez con agua limpia de la red principal. A la hora de ponerlo en marcha, hay que impedir que estén cerca otras personas para evitar que se vean afectadas por las posibles impurezas o trazas de barro que puedan quedar en las cañerías.