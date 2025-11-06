Salud invierte más de 140 millones en infraestructuras

EFQ Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:43 Compartir

La Consejería de Salud ha destinado más de 140 millones de euros en inversiones en infraestructuras sanitarias durante los últimos cinco años, un periodo en el que la plantilla del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha crecido más de un 22%, alcanzando los 29.000 profesionales, lo que supone 5.000 efectivos más que en 2020.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, destacó que estas inversiones «benefician directamente a los pacientes y refuerzan la calidad asistencial del sistema sanitario regional». De los 140 millones invertidos, casi 100 se han destinado a la modernización de los hospitales públicos y 22 millones a nuevos centros de salud.

Ocho nuevos centros

Durante este periodo, la Región ha inaugurado ocho nuevos centros de salud: en las pedanías murcianas de Algezares, Corvera y Sangonera la Verde; los barrios cartageneros de Peral y San Antón; y los municipios de Abanilla, Caravaca de la Cruz y Fortuna.

Además, se encuentran en fase final de construcción los nuevos centros de Lorquí, Molina de Segura y Lo Pagán (San Pedro del Pinatar), con una inversión conjunta de 17 millones de euros. Entre las principales actuaciones hospitalarias, destacan la nueva planta de Pediatría del hospital de Yecla, el bloque quirúrgico y hematológico del Morales Meseguer, la Unidad de Hemodinámica 24 horas y los nuevos quirófanos del hospital de Santa Lucía, o la ampliación de la radioterapia y el área de fecundación de La Arrixaca. También se han reformado las urgencias del hospital Rafael Méndez de Lorca y se ha puesto en marcha el Centro de Alta Resolución de Águilas.

Salud pública e innovación

El titular de Salud subrayó el impulso a la Atención Primaria y la Salud Mental, con estrategias específicas para adaptar la asistencia «a las necesidades reales de los pacientes».

En Salud Pública, Pedreño destacó la creación del nuevo laboratorio regional, «más moderno y eficiente», y el liderazgo de la Región en trasplantes, vacunación y programas de cribado neonatal, entre los más avanzados de España. Y, con un gasto sanitario del 8,2% del PIB, la Región es la segunda comunidad con mayor inversión sanitaria relativa del país y la tercera en gasto por habitante, con 2.134 euros (1.890 de media nacional). «El compromiso del Gobierno regional es claro: seguir mejorando infraestructuras, reforzar plantillas y situar la salud de los murcianos como prioridad absoluta», dijo Pedreño.

