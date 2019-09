Salud insta a seguir los consejos de cada ayuntamiento sobre consumo de agua La Consejería pide a los ciudadanos que avisen a las autoridades si hallan cadáveres de animales EP / EFE MURCIA. Martes, 17 septiembre 2019, 03:43

El arrastre de materia orgánica durante el temporal de lluvias ha producido alteraciones en las redes de agua para consumo humano de algunos municipios. Precisamente para evitar problemas de salud pública y confusiones, la Consejería ha pedido a la población que siga los consejos de sus propios ayuntamientos respecto al consumo de agua potable. En varios municipios se ha recomendado a los vecinos no beber de la red de abastecimiento pública hasta que se recuperen los niveles habituales, ya que, como consecuencia del arrastre de materia orgánica durante el temporal de lluvias, se han detectado alteraciones en las redes para consumo humano.

En estos casos en que los ayuntamientos han recomendado a sus ciudadanos abstenerse de beber agua del grifo, los vecinos sí pueden hacer uso de la red de abastecimiento para cualquier tarea doméstica y de aseo personal, pues la recomendación expresa es no beberla. Además, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones recuerda que el agua procedente de pozos, manantiales y aljibes, que no provengan de la red pública, no tiene la consideración de potable y su uso se debe restringir a usos de limpieza y baldeo.

Por otro lado, desde Salud recomiendan una adecuada higiene ambiental, tanto en el ámbito público, donde son competentes los ayuntamientos, como en el privado, donde son los propietarios y usuarios quienes deben llevarla a cabo. En este sentido, aconsejan vaciar los recipientes que hayan acumulado agua para evitar la proliferación de mosquitos y otros insectos tras las lluvias, debido al incremento de las temperaturas.

Canaletas y desagües

Deshacerse de residuos y basuras que puedan acumular agua, como neumáticos o latas; poner boca abajo los objetos que pueden contener agua, como juguetes, ceniceros, menaje de cocina o regaderas; evitar acumulaciones de agua en canaletas y desagües, manteniéndolos limpios para evitar atascos y aplicando lejía o larvicidas autorizados; o vaciar cada dos o tres días los objetos que tienen agua, como floreros, macetas o bebederos de animales, son algunas de las advertencias.

Por último, Salud recuerda a las personas que encuentren animales muertos que deben avisar a las autoridades para que procedan a su adecuada retirada por parte de gestores autorizados, y evitar así posibles problemas de Salud Pública. Y, concluyen sus avisos, alertando del riesgo que entraña caminar por zonas inundadas, ya que pueden existir obstáculos, orificios, malezas aceras levantadas o bolardos bajo el agua, por lo que piden a la ciudadanía que extremen la precaución.