Salud ya informa de la fecha aproximada de entrada al quirófano en 17 intervenciones

Los pacientes que se encuentran en lista de espera para someterse a alguna de las intervenciones quirúrgicas más habituales en la sanidad regional -como túnel carpiano, varices, prótesis de cadera y cataratas- ya pueden consultar la fecha aproximada de su entrada al quirófano. La medida se extiende a las operaciones de hernia inguinal o crural, colelitiasis, hallux valgus (juanetes), fimosis, hiperplasia benigna de próstata y adenoamigdalectomías, así como a prótesis de rodilla y artroscopias. A estas intervenciones muy frecuentes se suman, además, cirugías cardíacas como baipás coronario y cirugía valvular.

En total, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ofrece ya información sobre la fecha aproximada de intervención en 17 procesos quirúrgicos, según avanzó ayer la Consejería de Salud. Unas 14.000 personas en lista de espera pueden beneficiarse de esta iniciativa.

Para poder consultar la fecha de entrada al quirófano, los interesados tienen primero que acudir a su centro de salud y solicitar una clave personal en el mostrador de Admisión. Con esta clave podrán acceder a una cuenta en el Portal del Paciente, a través de murciasalud.es. Una vez activada la cuenta, podrán comprobar en qué quincena está prevista la realización de su intervención. Los técnicos del SMS han comprobado que esta previsión se cumple en el 90% de los casos. El consejero de Salud, Manuel Villegas, se comprometió ayer a que este modelo se extienda a todas las intervenciones, previsiblemente este mismo año, de forma que todos los pacientes en lista de espera quirúrgica puedan consultar su fecha aproximada de entrada al quirófano.

Villegas hizo este anuncio durante la presentación de los datos de lista de espera en el SMS a 30 de octubre. El año pasado, la Consejería se comprometió a publicar la estadística con cuatro cortes anuales, uno de ellos en septiembre. Sin embargo, en esta ocasión Salud ha obviado los datos de septiembre -tradicionalmente malos, porque llegan tras el parón del verano- y ha presentado directamente los de octubre. A partir de ahora, explicó Villegas, la estadística se actualizará mes a mes en murciasalud.es, lo que sitúa a la Región como la comunidad «con la información más completa y accesible en materia de listas de espera».

101 días de media

Las cifras a 30 de octubre consolidan las tendencias de los últimos años. Las esperas para intervenciones quirúrgicas siguen reduciéndose, mientras se alargan de nuevo los tiempos para acceder a una primera cita con los médicos especialistas. Los murcianos aguardan, de media, 101,8 días para entrar al quirófano, cinco menos que hace un año. Por áreas de salud, Lorca experimenta una notable mejora, al reducirse de 109 a 64 los días de espera media para una intervención quirúrgica. También hay descensos en la Vega Alta (Cieza), donde los pacientes aguardan ahora una media de 84 días, frente a los 128 del año pasado. Sin embargo, la situación empeora en Cartagena, que se sitúa a la cabeza de las demoras con 121 días de media, cinco más que hace un año. También hay más retrasos para ser intervenido en el Altiplano (de 93 días a 102, de promedio).

En total, las esperas disminuyen en diez especialidades quirúrgicas, mientras aumentan en cuatro. Especialmente destacado es el incremento en Cirugía Cardiovascular, que se dispara desde los 92 días de media a 154.

Operaciones que ya se pueden consultar 1 Adenoamigdalectomía 2 Angioplastia percutánea transluminal (PCTA) 3 Artroscopia 4 Baipás coronario 5 Cataratas 6 Cirugía cardíaca valvular 7 Colelitiasis 8 Fimosis 9 Hallux valgus 10 Hernia inguinal /crural 11 Hiperplasia benigna de próstata 12 Histerectomía 13 Prótesis de cadera 14 Prótesis de rodilla 15 Sinus pilonidal 16 Túnel carpiano 17 Varices

Disminuye el número de pacientes que superan los 365 días de espera: si en octubre de 2017 había 372 personas en esta situación, ahora son 326 quienes sufren estas demoras excesivas. Sin embargo, aumentan los retrasos en las intervenciones de prioridad 1, las más urgentes. Así, 364 pacientes que deberían haber sido operados en una plazo máximo de 30 días habían superado, a finales de octubre, ese límite. Hace un año eran 287 las personas que se encontraban en esta situación.

Mientras las demoras se reducen, en general, en las cirugías, el SMS sigue sin ser capaz de poner coto a los retrasos que sufren los pacientes para ser atendidos por los médicos especialistas. Si en 2015 los murcianos aguardaban, de media, 63 días para una primera cita con el médico, ahora se ven obligados a esperar 73. Además, la Consejería se comprometió a acabar con la enorme bolsa de pacientes que están a la espera de una cita con el especialista o de una prueba diagnóstica pero todavía no tienen una fecha asignada. El objetivo está lejos de cumplirse. A 30 de octubre, 18.274 pacientes en lista de espera para una consulta con el especialista no tenían fecha. Son 4.000 menos que hace un año. En pruebas diagnósticas, 30.499 pacientes, de los 40.112 que están en lista de espera, no tienen fecha asignada.