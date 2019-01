Salud no indemniza a la familia de una fallecida al estar el cáncer que sufría «muy avanzado» EFE Murcia. Domingo, 27 enero 2019, 11:04

La familia de una paciente que falleció a la edad de 69 años a causa de un cáncer no tiene derecho a ser resarcida por la Consejería de Salud, a la que reclamaró una indemnización al considerar que se había producido un retraso en diagnosticar la enfermedad. Esa es la conclusión a la que llega el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) en el dictamen que ha emitido, en el que se indica que los familiares no han demostrado la relación de causalidad que ha de existir entre el daño por el que reclaman y un anormal funcionamiento de los servicios públicos. Dice este órgano que no existió retraso alguno y que debido a que la enfermedad oncológica estaba muy avanzada.