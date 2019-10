Salud incluirá la detección precoz de distrofias de retina en las revisiones pediátricas habituales Presentación del II Congreso Nacional de Retina Murcia. / Vicente Vicéns / AGM El II Congreso Nacional de la asociación Retimur reivindicará la incorporación de investigadores murcianos a la Red Europea de Referencia en enfermedades oculares JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 2 octubre 2019, 12:30

Cerca de mil personas están diagnosticadas en la Región de Murcia de alguna enfermedad ocular rara, fundamentalmente distrofias de retina relacionadas con alteraciones genéticas hereditarias. Sin embargo, muchas otras personas pueden ser portadoras de estas mutaciones sin ser conscientes de ello, porque la pérdida de visión no suele aparecer hasta bien entrada la edad adulta. Por eso, la asociación Retimur y la Consejería de Salud están trabajando para incorporar la detección precoz de estos trastornos en la revisión pediátrica que se realiza a todos los niños a los 4 años, dentro del Programa de Atención al Niño Sano y al Adolescente (PANA). Esta es una de las novedades que se pondrán sobre la mesa en el II Congreso Nacional de Retimur, que se celebra los días 4 y 5 en el salón de actos del Hospital Morales Meseguer.

«Es muy importante el diagnóstico precoz, porque aunque no hay tratamientos curativos, si se pueden poner en marcha una serie de pautas, como proteger la retina de la exposición al sol, llevar una alimentación adecuada o no fumar», explicó este miércoles David Sánchez, presidente de Retimur, durante la presentación del congreso. La asociación plantea que, a partir de 2020, se incluya una batería de preguntas en la revisión a los 4 años que permita detectar la sospecha de una posible distrofia de retina. «Por ejemplo, se trata de saber si el niño tiene una mala visión nocturna, o se adapta mal a los cambios de luz», detalló Sánchez. Ante un caso sospechoso, se derivará al niño a las pruebas necesarias para confirmar algún trastorno.

Junto al diagnóstico precoz, la otra gran reivindicación de Retimur es el impulso a la investigación. Numerosos grupos de todo el mundo andan a la búsqueda de tratamientos efectivos gracias a los avances en terapia génica, en técnicas como el CRISPR -que abre la puerta a la edición genómica- o en tecnologías para la incorporación de microimplantes. Sin embargo, la financiación de la ciencia enfocada a las enfermedades raras sigue siendo una asignatura pendiente, y más en España. «En nuestro país no hay ningún centro clínico dentro de la Red Europea de Referencia en el ojo, y Murcia cuenta con excelentes profesionales para poder incorporarse», plantea David Sánchez. El reto va dirigido tanto a la Comunidad, para que apueste por los investigadores murcianos, como al Ministerio de Sanidad, para el desarrollo de centros nacionales de referencia (CSUR) en distrofias de retina.

De estos y otros asuntos se debatirá en el II Congreso Nacional de Retimur, a partir de este viernes. Participarán cerca de 30 ponentes, entre ellos William A. Beltrán, investigador de la Universidad de Pensilvania y una referencia en este campo. Además, se podrán escuchar testimonios de pacientes. Entre ellos, el astrónomo del CSIC Enrique Pérez Montero, que ya el año pasado participó en unas jornadas celebradas en Murcia. «La astronomía no es mirar a través de un telescopio, no es contemplar las estrellas; es comprenderlas», explicó entonces. Los principales obstáculos por su retinosis pigmentaria no los ha encontrado en las estrellas, sino en los edificios y calles sin adaptar, en la falta de concienciación y en la desinformación. Para sensibilizar, y para seguir avanzando en todos los frentes, Retimur invita a la participación en su congreso, tanto asistiendo a las ponencias en el Morales Meseguer como a través de las redes sociales.