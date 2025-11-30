Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia

La Consejería de Salud ha abierto expedientes sancionadores en una de cada cuatro inspecciones realizadas a clínicas de Medicina Estética en lo que va de ... año. En dos casos, las irregularidades detectadas se han remitido a la Fiscalía por un posible delito de intrusismo. Según la información facilitada por Salud, la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios ha visitado en total 61 centros en 2025 para revisar sus autorizaciones, la cualificación del personal y las condiciones de los locales, entre otros aspectos. 15 de estas clínicas se enfrentan ahora a expedientes sancionadores.

Además del intrusismo, las principales irregularidades detectadas están relacionadas con «la indebida cumplimentación en la historia clínica y consentimiento informado», así como con los «requisitos de infraestructura e instalaciones, publicidad e incumplimiento de normativa específica».

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Inspección 2024-2025, que pone especialmente el foco en el campo de la Medicina Estética, donde en los últimos años se han acumulado las denuncias y casos de presunta mala praxis e intrusismo. Todo ello al calor de un auténtico 'boom' del sector. Entre 2022 y 2025, el número de clínicas acreditadas se ha disparado un 59% en la Región de Murcia. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, 396 centros ofrecen a día de hoy estos tratamientos, cuando hace tres años eran 249.

Salud señala que, «a diferencia de otras comunidades», todos estos centros se «inspeccionan presencialmente» tanto para la concesión de la autorización como para las «renovaciones o modificaciones de oferta». También hay «inspecciones de oficio» para revisar toda la documentación. Ahora, a esto se sumará un nuevo decreto que regulará los requisitos técnicos y sanitarios que deben cumplir estos centros en la Región de Murcia. La normativa, que está en fase de audiencia e información pública, llega después de que la Asociación Murciana de Medicina Estética haya denunciado en repetidas ocasiones el «feroz intrusismo» que sufre el sector y la proliferación de malas prácticas.

La Región se sumará así a comunidades como Andalucía, que ya tienen una regulación propia. El texto aborda aspectos relacionados con la información clínica y el consentimiento informado. El facultativo «no deberá emprender ningún tratamiento de Medicina Estética solicitado por un paciente si se considera que el balance beneficio riesgo no es favorable, especialmente en aquellos pacientes diagnosticados con un trastorno dismórfico corporal».

Además, se reconoce a los médicos (y odontólogos) como los únicos competentes en este campo. Así, se consideran centros o servicios de Medicina Estética aquellos «en los que un médico es responsable de realizar tratamientos no quirúrgicos con la finalidad de mejora estética corporal o facial», reza en su artículo 2. Además, ningún otro establecimiento sin esta licencia de Medicina Estética «podrá hacer uso en su denominación de 'centro médico', 'clínica', 'consultas', etc.», añade el artículo 5.3. La Asociación Murciana de Medicina Estética celebra el decreto autonómico como un «avance«, ya que »establece que los tratamientos son competencia profesional del médico y que este debe contar con una formación específica, un máster o título equivalente».

Esta asociación recibió 22 quejas por supuesto intrusismo en 2024: desde esteticistas infiltrando ácido hialurónico a enfermeras u otros sanitarios no facultativos. Sin embargo, el Colegio de Enfermería y el Consejo General de Enfermería (CGE) defienden la competencia de estas profesionales en el campo de la dermoestética, y la guerra judicial está abierta. El Supremo tumbó en sentencia firme una resolución del CGE que se atribuía como propias competencias en tratamientos estéticos, si bien recientemente un juzgado de Madrid absolvió a dos enfermeras denunciadas por administrar ácido hialurónico.

El decreto regional deja claro que todo centro deberá contar no solo con un médico como «director técnico», sino que además todas «las actividades y prestaciones desarrolladas» en estos establecimientos «deberán llevarse a cabo obligatoriamente bajo la presencia física, continua o permanente» de dicho director técnico, «o en su caso de un sustituto o adjunto que reúna los mismos requisitos de titulación y ejercicio».

Pero el decreto autonómico también abordará otros aspectos, como la publicidad que se haga en webs o redes sociales, que tendrá que «cumplir criterios de veracidad y transparencia, a fin de que se ajuste con exactitud a las actividades sanitarias» que realice el centro.