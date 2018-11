Salud no aclara sus propios datos sobre las ratios de camas en UCI Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. / Nacho García / AGM Las estadísticas de la Consejería arrojan una cifra casi dos puntos por encima de la media nacional JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 9 noviembre 2018, 13:57

El consejero de Salud, Manuel Villegas, defendió este viernes que los datos facilitados por la Comunidad el pasado miércoles, con motivo de la inauguración de la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos de La Arrixaca, son correctos y obedecen al número exacto de camas en las UCI de la Región. Villegas respondió así a la Sociedad Murciana de Cuidados Intensivos (Somiuc), que cuestionó ayer estas cifras y denunció que las ratios utilizadas no obedecen a la realidad. Según la Comunidad, la sanidad pública regional cuenta con 144 camas de cuidados intensivos, mientras Somiuc rebaja el número a 124. Villegas aclara que esta diferencia obedece a que la Comunidad ha incluido en su cálculo 20 incubadoras de Neonatología, que se suman a las camas de UCI de adultos y pediátrica. Algo que para Antonio Sánchez Martos, presidente de Somiuc, «no tiene ningún sentido».

En base a esas 144 camas (20 de ellas en realidad incubadoras de neonatos), la Comunidad concluye que la Región dispone de 9,48 camas de UCI por cada 100.000 habitantes frente a a las 7,71 que, de media, hay en España. El consejero Villegas no aclara, sin embargo, si esa ratio nacional incluye o no las incubadoras de neonatos y las camas de UCI pediátricas. Las estadísticas son «complejas» y varían en función de si se incluyen unas u otras camas; también si se incorpora la sanidad privada o solo la pública, explica. «No sé qué estadística se ha comparado», admite. Villegas subrayó que «en ningún caso se ha pretendido dar un dato que no se ajuste a la realidad», y cuestionó las críticas de Somiuc y las informaciones publicadas porque lo importante, a su juicio, es que La Arrixaca cuente con siete nuevas camas. Admitió, eso sí, que la Región sigue siendo «deficitaria» en recursos de UCI.

A principios de enero, la Consejería de Salud cifró en 7,85 la ratio de camas de UCI (adultos y pediatrícas) por 100.000 habitantes en la Región, frente a 7,63 por 100.000 de media en España. La proporción de camas, según estos datos, es ligeramente superior en Murcia, pero en ningún caso la diferencia llega a casi dos puntos, como se desprendía de los datos facilitados por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la inauguración de la UCI ampliada en La Arrixaca. Pero, además, la Sociedad Murciana de Cuidados Intensivos tampoco comparte los cálculos que la Consejería realizó a principios de año. Para Somiuc, la Región cuenta con 8,4 camas de UCI (adultos y Pediatría) por 100.000 habitantes, frente a 11,9 de de media en España.

Un estudio de 'Recursos estructurales de los Servicios de Medicina Intensiva en Espana' publicado en 2013 en la revista 'Medicina Intensiva' situaba la ratio nacional en 10,3 camas de UCI (tanto públicas como privadas, pero excluyendo Neonatología y UCI pediátrica) por 100.000 habitantes. La Somiuc calcula que, eliminando las camas privadas, la ratio en España queda en 9,7 camas por 100.000.