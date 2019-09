«Salí de casa corriendo con mis hijos cuando escuché el techo crujir» Naima, en una de las camas del pabellón Cagigal donde fueron acogidas 24 personas. / MARTÍNEZ BUESO Tres familias atendidas en el pabellón Cagigal de Murcia cuentan cómo vivieron los peores momentos del temporal RAÚL HERNÁNDEZ Domingo, 15 septiembre 2019, 07:35

Naima acabó el pasado viernes celebrando su 37 cumpleaños acogida en el pabellón Cagigal de Murcia con sus dos hijos, de 9 y 11 años. Allí llegaron por la noche mojados, con lo puesto y sintiendo aún el miedo que les provocó ver el techo de su casa casi derrumbado.

El día acabó igual de mal que empezó, porque durante todo el viernes la familia estuvo trabajando para achicar, con cubos y cacerolas, el agua que el jueves inundó su vivienda en la pedanía murciana de Torreagüera. No era la primera vez que les ocurría, pero esa tormenta fue diferente. «El viernes por la tarde escuchamos un ruido muy fuerte. Las grietas de la pared se abrieron, y se hizo un agujero en una de las esquinas del techo. Salí corriendo con los niños a la calle a pedir ayuda, pero fuera todo era caótico. Había agua por todos sitios y gente pidiendo ayuda. No podíamos entrar en casa por si se nos caía encima el techo. Nos metimos en el coche y llamé por teléfono para pedir auxilio». A la media hora llegó una patrulla de la Policía Local a quienes acompañaron a la familia hasta el pabellón habilitado en la capital para los afectados de la gota fría.

Algo parecido le ocurrió a su vecina Nadia, de 41 años. Ella y sus cinco hijos empezaron a preocuparse cuando las goteras de su vivienda situada en la plaza Antoñete Gálvez de Torreagüera, empezaron a convertirse en incesantes hileras de agua. «Es una casa muy vieja y llevamos cinco años sufriendo goteras, pero el viernes el agua no paró de entrar en la casa. Se mojó todo. Las camas, el sofá, la ropa, los libros del cole... No había manera de contenerla y estábamos a oscuras. Cuando intentaba encender la luz me daba la corriente. Fui al cuartel de la Guardia Civil para pedir ayuda y me dijeron que teníamos que esperar porque había mucha gente igual que nosotros». Por la tarde, acudieron miembros del servicios de emergencias y les llevaron hasta el pabellón de acogida.

Zana también se quedó sin luz en su casa de El Raal el jueves. El agua se llevó por delante la instalación eléctrica el jueves. El viernes se le cayó una de las paredes. El tabique no aguantó la lluvia constante que lo empapó durante todo el día anterior. Con cuatro hijos y la casa medio derruida, llamó a los bomberos y los sacaron de allí. «No podía salir sola con los niños, porque el agua les cubría por el cuello. Nos llevaron a la iglesia y de allí nos trajeron a Murcia», explica.

Las tres familias con menores son catorce de las 24 personas que se refugiaron en esas instalaciones municipales. El Ayuntamiento también habilitó el pabellón de El Esparragal donde fueron evacuados otros 36 afectados. En total, 87 personas fueron acogidas por la gota fría.