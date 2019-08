El SMS sacará por tercera vez a concurso el contrato millonario de oxigenoterapia Consulta de Enfermería de la Unidad del Sueño del Morales Meseguer. / javier carrión / agm Los precios no subirán pese al plante de las empresas en las licitaciones anteriores, que terminaron desiertas en la mayoría de lotes JAVIER PÉREZ PARRA Lunes, 12 agosto 2019, 09:28

El Servicio Murciano de Salud (SMS) sacará por tercera vez a concurso las terapias respiratorias domiciliarias, y lo hará sin modificar los precios pese al plante de las principales empresas del sector en los dos procesos anteriores, que quedaron desiertos en la mayoría de los lotes. El director gerente del SMS, Asensio López, confirma que los pliegos ya están preparados, a la espera de la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno.

El primer concurso para renovar el servicio de terapias respiratorias se convocó en abril de 2017, por 8,2 millones anuales (33 en total, para un periodo de cuatro años). Suponía una sustancial rebaja de cerca del 30% en los precios que hasta entonces venían cobrando las empresas. De ahí que, como respuesta, decidiesen no presentarse. En 2018, el SMS volvió a intentarlo, con un segundo concurso. La patronal, agrupada en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), trató de parar el proceso con recursos que no fructificaron. Los gigantes del sector -las multinacionales Linde y Gasmedi-, mantuvieron su plante, dejando un hueco que fue aprovechado por dos grandes constructoras, Acciona y Ferrovial, para tratar de entrar en el suculento mercado de la oxigenoterapia a través de sus recién estrenadas filiales sanitarias. Pero la operación no les salió bien. El SMS terminó por desestimar sus ofertas al no cumplir con algunos requisitos, como la autorización de la Agencia Española del Medicamento (Aemps) para la distribución de la oxigenoterapia.

Las claves Los concursos: En abril de 2017, el SMS sacó a concurso el servicio de terapias respiratorias a domicilio por 33 millones de euros, lo que supuso una reducción del 30% en los precios que se manejaban hasta entonces. El proceso quedó desierto. En 2018 se convocó por segunda vez el concurso, que también quedó desierto en la mayoría de lotes. Las terapias: Además de la ventilación mecánica a domicilio y la oxigenoterapia, la parte más sustancial del concurso es la referida a los dispositivos de presión positiva (CPAP) utilizados para tratar la apnea del sueño. La apnea del sueño: Es un trastorno provocado por la obstrucción de las vías respiratorias mientras el paciente duerme. Fruto de esa oclusión, la respiración se interrumpe continuamente, lo que imposibilita el sueño. Con la CPAP se evita esa oclusión.

Finalmente, solo se adjudicó un lote, el correspondiente al servicio que cubrirá Cartagena y el Mar Menor. La empresa ganadora, Contse, es una sociedad modesta que solo pujó por esta pequeña parte del macrocontrato, pero acaba de ser absorbida por Carburos Médica, del grupo Air Products, una multinacional estadounidense que podría pujar por el resto de lotes en el nuevo concurso del SMS. Queda por ver si las empresas tradicionales del sector en España reaccionan y esta vez sí asumen los pliegos de Sanidad para evitar quedarse fuera del mercado.

Casi 30.000 dispositivos

Detrás de todos estos movimientos está un servicio que engloba desde la ventilación mecánica a domicilio a la oxigenoterapia que necesitan muchos enfermos crónicos. Pero, la parte cuantitativamente más destacada del concurso es la relativa a los dispositivos de presión positiva (CPAP) que utilizan en la Región casi 30.000 afectados por apnea del sueño. Quienes sufren este trastorno tienen grandes dificultades para dormir por la obstrucción de las vías respiratorias. La CPAP evita esa oclusión.

El SMS ha cambiado la fórmula por la que paga a las empresas el servicio de CPAP en busca de una reducción de costes del 30%. El director gerente del SMS, Asensio López, está convencido de que hay mucho margen de mejora, porque son dispositivos que en algunas áreas de salud presentan una baja adherencia. «Hay unidades del sueño donde consiguen que el 70% o el 80% de pacientes utilicen el CPAP, pero en otras áreas no se pasa del 40%», explica. De ahí que se pretenda vigilar estrechamente esa adherencia, dejando de pagar los dispositivos si no se están usando.

Ese sistema está ya en vigor en Cartagena y Mar Menor, donde la nueva concesionaria, Contse, está empezando a ofrecer el servicio este verano.