«La Ruta del Vino es el elemento dinamizador por excelencia» Alcaldesa de Bullas S.T. Miércoles, 6 febrero 2019, 02:20

Bullas promocionará en Fitur toda su oferta turística estructurada en su producto por excelencia, la Ruta del Vino. Turísticamente hablando Bullas es sinónimo de enoturismo, es decir cultura del vino. En este contexto, este año difundirá en Madrid dos de sus principales recursos turísticos: el mercadillo de artesanía El Zacatín y el Museo del Vino, que además están de celebración, el primero por cumplir 25 años y el segundo 15.

¿Cómo ha ido evolucionando en estos 25 años El Zacatín y qué supone para el municipio?

-Es uno de nuestros recursos turísticos más importantes y un activo dinamizador de la economía local. Es el primer Mercadillo artesanal de nuestra Región, ha sido y sigue siendo un referente para el resto, que con características similares se celebran en cualquier punto de la provincia. Ostenta además el mérito de ser el único que mantiene su actividad ininterrumpidamente a lo largo del año, los primeros domingos de cada mes. Se celebra en pleno centro histórico de la localidad, en el entorno de las populares Plazas Vieja y del Castillo, junto con sus calles adyacentes. En él se puede disfrutar de la exposición y venta de una gran variedad de productos de la artesanía local, comarcal y regional. Son productos de la tierra y de las manos laboriosas de sus gentes. En este ambiente tradicional se llevan a cabo demostraciones artesanales con el objeto de recuperar antiguos oficios ya olvidados. Además, como un valor añadido se da la oportunidad a los turistas de realizar visitas guiadas gratuitas que dan a conocer nuestro patrimonio cultural. Otras actividades de interés son animaciones de calle, degustaciones y manualidades infantiles. Este año se celebra el 25 aniversario. El Ayuntamiento de Bullas, allá por enero de 1994, organizó en la Plaza Vieja un pequeño mercadillo donde exponían sus productos 10 artesanos de la zona. Con el tiempo su crecimiento ha sido espectacular hasta llegar a más de 60 artesanías, ampliando los espacios de exposición. Quiero agradecer la colaboración a la Asociación de Artesanos y Productores El Zacatín, que nos ayuda a priorizar en la calidad y variedad de las artesanías.

¿Qué balance hace de los 15 años de andadura del Museo del Vino?

-Desde que inició su andadura en 2003, no ha dejado de crecer, no sólo en el número de visitantes, sino en la variedad de servicios y campos de trabajo desempeñados. Creemos que se ha convertido en centro de referencia en la Región. Su dinamismo se basa especialmente en su intensa y constante actividad: exposiciones temporales, punto de información turística, organización de jornadas y congresos, eventos musicales, cursos de formación, presentaciones, venta de vinos... Es sede de eventos culturales anuales ya consolidados, como el ciclo Vinarte, actos enmarcados en la Fiesta del Vino, el SecretWine, el Día Internacional de los Museos o la Muestra Anual de Vinos de la D.O. P. Bullas. Desde el Museo del Vino se gestiona, además, proyectos como la Casa-Museo D. Pepe Marsilla, las excavaciones y visitas a la villa romana de Los Cantos, y al Aula de Arqueología de Bullas. Es gerencia de la Ruta del Vino de Bullas, desde donde se promocionan los recursos y empresas turísticas de los municipios integrados, así como las acciones de certificación dentro del Club de Proyecto a nivel nacional de 'Rutas del Vino de España'. Es, sin duda, uno de los principales baluartes de nuestro desarrollo socioeconómico y, en gran medida, el eje de la conversión de Bullas y la comarca en destino turístico.

¿Qué papel cumple la Ruta del Vino En Bullas y qué futuro se le adivina como eje vertebrador?

-La Ruta del Vino de Bullas es el elemento dinamizador por excelencia que pone en valor los recursos turísticos de interés cultural y natural. Juega un papel aglutinador de intereses comunes para muchas empresas turísticas y entidades públicas en la Comarca vitivinícola que abarca la Denominación de Origen. En la actualidad son cerca de 40 las que apuestan por impulsar el turismo del vino. Además, la Ruta del Vino de Bullas está certificada a nivel nacional como uno de los 28 destinos enoturísticos que patrocina la Secretaría General de Turismo y Acevin (Asociación de Ciudades del Vino de España) lo que le confiere una enorme capacidad de proyección.

¿Qué otros valores turísticos destacaría del municipio?

-Bullas tiene un producto turístico muy bien estructurado, una amplia y variada oferta cultural, gastronómica (Ruta de la Tapa, Feria de la Tapa, cenas maridaje del ciclo Vinarte). En cuanto al calendario festivo local destacan San Marcos, la Fiesta del Vino y las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. Bullas también cuenta con un gran legado cultural, histórico, y patrimonial, como el sitio arqueológico de la Villa de Los Cantos, la Casa-Museo Pepe Marsilla, el Aula de Arqueología o su centro histórico. En cuanto al turismo natural, cuenta con una red de senderos como alternativa real y complementaria al ya consolidado turismo de sol y playa regional.