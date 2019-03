La rumana acusada de retener a su hija en La Manga aún espera que la niña pueda regresar ALICIA NEGRE Miércoles, 6 marzo 2019, 07:41

La mujer rumana acusada por su exmarido de retener a la hija de ambos, de seis años de edad, en La Manga del Mar Menor no renuncia a que la residencia de la menor se fije en España. Según informan sus letrados, Lorenzo Peñas y Mercedes Corvalán, la madre, asesorada por sus abogados rumanos, decidió entregar voluntariamente a la niña al padre tras una sentencia reciente que concedía provisionalmente la custodia al varón.

La decisión, remarcan, es sin embargo provisional a la espera de que se resuelva un recurso sobre una resolución anterior que establecía el domicilio de la niña en España, junto a su madre. Esta sentencia, inciden, paralizó además la ejecución de la sentencia de la Justicia murciana, que ordenó que la niña regresase a su país natal.

La mujer, según explicaron fuentes judiciales, sostuvo ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, que se hizo cargo del caso, que se refugió en la Región con la pequeña tras haber sido víctima de malos tratos por parte de su expareja. La mujer, al parecer, reclamó en su país una orden de protección que inicialmente le fue concedida pero que, más tarde, se levantó. Esta parte subraya que el levantamiento de esa orden no se debió a que los hechos no quedasen probados, sino a que, al trasladarse la mujer a España, los tribunales runmanos consideraron que el hombre no suponía un riesgo.