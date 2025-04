Miras denuncia el «apagón informativo» de Pedro Sánchez con las autonomías y exige un cambio en la política energética

David Gómez Martes, 29 de abril 2025, 12:14 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, denunció este martes el «apagón informativo» al que según él sometió el Gobierno de España tanto a los ciudadanos como a las autonomías en el pasado lunes, cuando tuvo lugar un inédito corte de suministro eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica. A su vez, solicitó un cambio de rumbo en la política energética, donde decisiones «ideológicas» han provocado que «nuestra red sea más débil».

En una comparecencia celebrada en el Palacio de San Esteban tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el jefe del Ejecutivo señaló que la normalidad quedó recobrada en toda la Región de Murcia a las 4.04 horas de este martes, tras lo que solicitó la desactivación del nivel 3 de emergencias solicitado el lunes.

Durante esas quince horas, la prioridad del Gobierno de la Región de Murcia fue mantener en funcionamiento los servicios sanitarios de urgencias, algo que consiguió gracias a que el Servicio Murciano de Salud (SMS) adquirió 85.000 litros de combustible para poder generar energía con equipos propios. Así, «gracias al plan de contingencia activado por la Comunidad», los hospitales públicos de la Región atendieron a 2.288 pacientes, mientras que los servicios de urgencias de atención primaria hicieron frente a 2.400 avisos.

López Miras precisó en el día de este martes se está trabajando para recuperar lo antes posible la actividad programada en todas las áreas de salud de la Región y reconoció que algún centro estaba sufriendo «alguna incidencia informática» causada por el apagón, sin tener estas afectación en el servicio.

De igual modo, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Comunidad recibió 3.200 llamadas relacionadas con incidentes menores, como incidencias de tráfico, personas atrapadas en ascensores y demandas de información por parte de ciudadanos.

Por su parte, también se retomó en la mañana de este martes la actividad en los centros educativos, sin incidencias en el transporte escolar. De la misma forma, «desde la Consejería de Fomento nos transmiten también normalidad hasta ahora en el servicio de autobuses interurbanos», quien solo reportó que seguían sin funcionar los trenes de cercanías de la Región de Murcia.

Día inhábil para los plazos administrativos

López Miras informó que el día de este pasado lunes 28 de abril se declara inhábil a la hora del cómputo de los plazos administrativos y señaló que, aunque todavía es pronto para realizar una evaluación rigurosa de las pérdidas económicas, un día sin actividad económica en la Región de Murcia tiene un coste estimado de 175 millones de euros «y media jornada, 85 millones».

En cualquier caso, la comparecencia del presidente de la Comunidad estuvo marcada por una fuerte crítica y exigencia de responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez. «Una vez normalizada la situación, es necesario saber qué ha pasado y que se asuman responsabilidades. Es inaudito que vivamos una situación como esta, máxime cuando el Gobierno de España decía hace solo unas semanas que esto no se podía producir nunca. Tenemos derecho a saber que ha pasado y a tener la certeza de que no vuelva a producirse», manifestó el jefe del Ejecutivo.

Miras asegura que la Administración autonómica estableció desde el primer momento un canal de comunicación permanente con los ayuntamientos, algo que no hizo el Gobierno estatal con las comunidades autónomas. Incluso reconoció que la decisión de solicitar la declaración del nivel 3 de emergencia tenía como objetivo «obtener algo de información y de las medidas que se adoptarían». «No es de recibo el apagón informativo al que nos vimos sometidos, pero el Gobierno de la Región de Murcia no esperó para poner en marcha las medidas que teníamos que poner, porque no había tiempo de perder», indicó.

El jefe del Ejecutivo llamó a «replantear» la política energética en España, una de las áreas en las que, a su juicio, «se ha priorizado la ideología» en los últimos años, con la apuesta firme por las renovables y rechazando la energía nuclear, «y ahora pagamos las consecuencias, como ya lo hicimos en la política del agua».

Por último, el presidente regional agradeció el comportamiento y el sentido común mostrado por los ciudadanos de la Región de Murcia durante la jornada de este lunes 28 de abril, a la vez que insistió en que «deben investigarse las causas, depurar responsabilidades, evaluar el impacto económico y compensar las pérdidas».