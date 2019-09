Una rotura en el canal del embalse de Santomera anega La Aparecida Vecinos de El Siscar observan los huertos inundados en la pedanía oriolana de La Aparecida. / A. DURÁN / AGM Vecinos de El Siscar y la Orilla del Azarbe vuelven a sus casas tras finalizar la evacuación preventiva RAÚL HERNÁNDEZ Murcia Lunes, 16 septiembre 2019, 08:27

Un tramo del muro del canal de desagüe del embalse de Santomera se rompió la noche del sábado e inundó toda la zona de huerta de su margen izquierda en las pedanías oriolanas de La Aparecida y parte del Rincón de Bonanza. Un incremento súbito del nivel del agua, favorecido por el vertido de la acequia de Zaraiche que conecta en ese punto, hizo que el margen de la rambla no soportara la presión y reventó. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura repararon la abertura durante la madrugada. En el margen contrario, vecinos de la pedanía santomerana del El Siscar observaban a mediodía la inundación de la localidad vecina con indignación. «El canal tenía un tapón de cañas y maleza que no dejaba correr el agua, y no aguantó», explicó Antonio Ayllón. A esa hora, aún permanecía activada la orden de evacuación, y los vecinos seguían preocupados por el nivel de agua del embalse.

La CHS confirma que ya no existe riesgo de desbordamiento del pantano

Pedro Martínez volvió a su casa por la mañana para recoger medicamentos y ropa. «Nos desalojaron con lo puesto. Aún tenemos los nervios metidos en el estómago, porque no sabemos si el pantano va a recibir más agua y si la va a soportar», advirtió.

Los vecinos de las pedanías santomerana de El Siscar y la Orilla del Azarbe volvieron por la tarde a recobrar cierta normalidad después de que se terminara la evacuación preventiva activada el pasado viernes por la apertura de compuertas del embalse por parte de la CHS para desaguarlo de manera controlada. Asimismo, el organismo de cuenca anunció a las 19 horas que el embalse se encontraba en situación cero, con lo que desaparecía el riesgo de desbordamiento.